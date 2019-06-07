日女起義抵制上班穿高跟鞋 厚生勞動大臣：業務所需無不妥

演員兼作家發起「#KuToo」運動

「#KuToo」一詞取自日文中「鞋子」（kutsu）及「痛苦」（kutsuu）的諧音。發起今次聯署的日本女演員兼作家石川優實表示，日本不少企業對女性的服裝要求嚴格，即使無明文規定，女性求職面試或就職時亦必須穿上高跟鞋，可能造成不便與痛苦，但不少女性卻習以為常。

石川去年4月在一間殯儀館做兼職接待員，被僱主要求穿上鞋跟高5至7厘米的黑色高跟鞋，惟由於工作性質需長時間站立及走動，令她雙腳疼痛甚至流血，促使她反思為何女性必須穿上高跟鞋工作，並在今年2月發起「#KuToo」運動，要求政府立法禁止僱主強制女職員穿高跟鞋，截至昨日已有逾2.3萬人參與網上聯署。石川周一聯同數名女性代表，將逾1.8萬人的聯署名單呈交厚生勞動省。

逾2萬人聯署 促立法禁僱主強迫

厚生勞動大臣根本匠周三在眾議院委員會議上回應稱，社會普遍認為女性在職場穿高跟鞋「有必要而恰當」，在「符合社會觀念與業務所需的範圍內」並無不妥，但若僱主在非必要情况下強制女職員穿高跟鞋，例如女職員足部已受傷的情况下，則可被視為職權騷擾。

大臣：非必要下強制 可視職權騷擾

石川認為，根本的回應有助吸引更多人關注，引起更嚴肅與廣泛的討論，惟她同時慨嘆「男性似乎並未真正了解穿高跟鞋能使人疼痛受傷」，她認為在任何情况下要求女職員穿高跟鞋亦應被視為職權騷擾。

近年全球各地均有類似反高跟鞋呼聲。英國女演員索普（Nicola Thorp）2015年任羅兵咸永道會計師樓的臨時女接待員時，因拒絕按要求穿高跟鞋而被解僱，引起全球關注。2017年，加拿大卑詩省立法禁止僱主強制女職員穿高跟鞋，艾伯塔等省份亦陸續效法。日本勞動政策研究所副研究主任內藤忍認為，要求女職員穿高跟鞋的慣例落伍，且等同在職場訂立規範女性形象的標準，應被視為性別歧視。

明報記者