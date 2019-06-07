黑客襲澳洲國立大學 盜20萬師生資料

澳洲國立大學堪稱官員搖籃，畢業生遍佈各級公共部門，包括涉及情報與保安的重要機關。校內設有澳洲戰略與防衛學院及克勞福德公共政策學院，與政府決策部門關係密切。校方去年7月透露，已花數個月對抗針對校內電腦系統的黑客威脅。

校長施密特（Brian Schmidt）周二發表聲明稱，校方約兩周前偵測到校內電腦系統遭未經授權者存取大量資料，包括姓名、住址、銀行帳戶號碼、薪金與稅務詳情、學業紀錄及護照資料等，涉及約20萬師生及訪客，部分紀錄可追溯至19年前，但儲存信用卡資料與醫療紀錄的系統未受影響。

校方相信，黑客去年底已開始行動，如非早前已提升電腦系統以保障資料，便可能無法察覺今次入侵。校方正與澳洲網絡安全中心等部門合作調查。澳州國防情報局（ASD）形容黑客入侵手法精妙，攻擊方式不斷演化。

估計中國為幕後黑手 無提證據

今次是繼今年2月澳洲國會的電腦系統遭黑客入侵、取得三大主要政黨的資料以來第二宗大規模黑客攻擊。《悉尼先驅晨報》引述多名澳洲資深情報官員稱，中國相信是少數有能力發動如此大規模的襲擊而不被發現的國家之一。報道無提出明確的實質證據顯示中國涉事，但估計今次黑客取資料可能用於了解澳洲官員背景，助找出其弱點，甚至招攬該校師生校友擔任中國間諜蒐集情報。

澳洲近年屢質疑中國滲透當地，例如2017年澳洲安全情報機構（ASIO）總監劉易斯（Duncan Lewis）便提醒須提防外國政府勢力滲透入校園以達自身政治目的，被指暗示中國威脅。

時任外長畢曉普（Julie Bishop）亦曾警告中國大學生應尊重澳洲的言論自由。

中國官方曾多次否認澳洲官員和當地媒體對中國政治滲透的指控，質疑政客為保國會優勢而打「恐華牌」。

（衛報/悉尼先驅晨報）