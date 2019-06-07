荷蘭澄清17歲少女非安樂死

【明報專訊】荷蘭17歲少女波托芬（Noa Pothoven）因兒童時代遭性侵，而患上「創傷後壓力症候群」（PTSD）、抑鬱症和厭食症，周日在家中離世。歐洲傳媒周二報道波托芬是接受安樂死去世，之後其他傳媒亦紛紛轉載，但她的家人和朋友周三（5日）否認有關報道，荷蘭衛生大臣引述少女的父母稱，波托芬不是安樂死。波托芬生前聯絡過的安樂死診所亦引述其友人說，波托芬因拒絕進食死亡，並非安樂死，以澄清傳媒的錯誤報道。波托芬的確切死因仍待查明，衛生部已下令審視她的個案。
衛生部下令審視個案
總部設在法國的Euronews及英國《每日郵報》周二報道，波托芬是在家中接受合法安樂死，之後全球許多傳媒亦跟隨報道，包括美國、意大利和波蘭報章。梵蒂岡亦致哀，教宗方濟各指安樂死是所有人的失敗，呼籲不應放棄任何受苦的人和希望。
不過，荷蘭衛生大臣德容（Hugo de Jonge）周三發聲明，指從波托芬的家人得知，她的個案不涉及安樂死，他表示外界對事件的關注和疑問可以理解，但有待找出事實才能解答問題，現已要求健康及青少年保護機構調查事件。波托芬在2017年曾聯絡的安樂死診所Levenseindekliniek周三亦發聲明表示，基於私隱無法評論波托芬的死，但為了中止錯誤報道，該診所在聲明中引述波托芬朋友說：「波托芬並非死於安樂死。為了結束痛苦，她停止進食。」
荷蘭傳媒報死訊 未提安樂死字眼
波托芬生前在Instagram帳戶貼文，稱她已中止進食一段時間，估計此後10天就會離世。《衛報》周三引述荷蘭傳媒De Gelderlander報道，波托芬上周已拒絕進食，父母及醫生亦同意不再強行餵食。De Gelderlander亦報道，波托芬周日在家中特設的病牀上，因數天拒絕進食而離世，文中並未提及她接受安樂死。
《衛報》周三指出，官方對於波托芬的死因未有結論，亦沒有證據顯示涉及安樂死或協助自殺，儘管這兩種情况在荷蘭都可以是合法。部分傳媒周三已更正有關安樂死的報道，包括《華盛頓郵報》及Euronews。
（衛報/華盛頓郵報/法新社）
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