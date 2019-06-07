首都建導彈廠 設計仿華

《華盛頓郵報》今年1月報道，有關設施位於在2013年首次公開的瓦塔赫（Al-Watah）導彈基地。明德大學蒙特雷國際研究學院的核武專家路易斯（Jeffrey Lewis）及其團隊在分析衛星圖片期間，發現基地出現疑似彈道導彈工廠。內有高頂建築物，估計高度足以讓發動機殼豎立，以便填裝燃料，而且發動機試驗台呈橫向設計，無裝設管道或水箱，可推斷設施可能用於生產容易隱藏、發射過程較快的固體燃料火箭。如設施已啟用，便意味沙特將能自行製造彈道導彈，令人憂慮沙特與敵對的伊朗或加劇軍備競賽。

目前未知沙特如何獲得建造設施所需技術，但路易斯認為其發動機試驗台設計與中國相似：大多數國家都會在空曠地方作火箭發動機測試，中國則會掩蓋部分發動機射出的火焰，並用水冷卻測試建築，以免失火。沙特的試驗台附近就有水，疑是複製了中國的設計。

曾向美購軍備失敗

沙特曾多次向美國提出有意購入「掠奪者」（Predators）及「死神」（Reapers）等無人機，惟遭美國以《導彈及其技術控制制度》（MTCR）規定禁止無人機與導彈技術流出為由拒絕，促使沙特轉而向中國購買軍備。沙特早於1988年已曾向中國購入價值逾30億美元（約234億港元）的「東風-3A」中程彈道導彈，又在2014年首次承認購入較新型號「東風-21」。

（華盛頓郵報）