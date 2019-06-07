特朗普被指坐視沙特邁向核武路 利雅得向華購導彈技術 美議員憂觸發中東核競賽

CNN引述的3個消息來源指華府確收到情報，顯示沙特在北京幫助下大幅升級其彈道導彈項目。其一消息人士稱，儘管情報部門仍未能就沙特終極目標下定論，但這次升級意味利雅得更進一步，有朝一日或會發展出可攜核彈頭的彈道導彈。美國情報部門會持續監察外國彈道導彈發展和相關物料的運送，如發現重大變化，會向總統匯報，但這次爭議在於國會未獲專門通報。

消息指參議院外交委員會一名民主黨職員今年初在中東出差時從另一國家得悉相關細節，接着向委員會首席民主黨人曼南德茲匯報。

參議員斥知情不報避監督

儘管沙特向來是美國軍備的其一最大買家，但美國因1987年有份簽署《導彈及其技術控制制度》（MTCR），禁止向利雅得出售彈道導彈。沙特唯有向中國等未簽署MTCR的國家求助，據報曾數次向北京購入彈道導彈，美方估計此前最近一次交易是2007年。

隨着美國退出伊朗核協議，又指控德黑蘭欲重新研發核武，區內局勢生變。沙特王儲穆罕默德去年受訪時稱：「倘若伊朗發展核彈，我們會盡快跟隨。」此後外界一直關注利雅得染指核武的動作，《華盛頓郵報》今年1月引述衛星影像，顯示沙特或在建立彈道導彈的工廠（圖），但CNN報道指4月9日的簡報上，議員獲告知情况還要更嚴峻，有確實證據顯示沙特的技術升級已去到威脅華府阻止導彈擴散政策的地步。

跨黨派欲阻華府向沙特售武

《華郵》記者卡舒吉去年10月被沙特派員殺害後，美國兩黨國會議員紛紛表達不滿沙特，並尋求阻止美國軍售。不過特朗普政府始終力撐沙特及穆罕默德本人，上月甚至援引《武器出口控制法》的特殊條款，以緊急情况為由動用總統權力繞過國會程序向沙特售武。

民主黨參議員凱因周二（4日）發表聲明，披露特朗普政府在卡舒吉死後最少兩次批准美國公司向沙特轉移非機密的核科技。儘管有專家認為相關技術並不敏感，問題是特朗普政府自2017年12月起合共7次批出涉及沙特的類似許可，卻從未按慣例對外公開，又遲遲不肯向國會通報。凱恩指議員連月索取更多細節，卻要到共和黨的參院外交委員會主席里契下達「明確指令」，能源部才肯提交匯報。民主黨參議員馬基批評特朗普政府試圖迴避國會監督，以及看來決心「引爆災難性的潛在中東核武競賽」。

北京指中沙合作不違國際法

特朗普政府的態度甚至令部分共和黨人倒戈，被視為特朗普盟友的格雷厄姆和保羅也宣布支持曼南德茲周三提出的22項決議案，試圖禁止華府向沙特售武。

中國外交部發言人耿爽昨在北京的例行記者會上回應稱，中國和沙特在軍貿等領域保持友好合作，不違反任何國際法，不涉及大規模殺傷性武器擴散問題。

（CNN/路透社/國會山莊報）