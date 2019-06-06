印度女飛人出櫃 鄉民厭惡逼出走

23歲的昌德（Dutee Chand）是印度短跑紀錄保持者，也是該國首名公開表露同性戀傾向的田徑選手。5月19日，她向記者表示，其同性伴侶是她的靈魂伴侶，許多人讚許其勇氣，稱之為印度社會的「分水嶺」。不過，在她出身的奧里薩邦（Odisha）窮鄉僻壤查卡戈帕爾普爾（Chaka Gopalpur），她的家人和鄉里卻覺得被羞辱而責罵她。

父母家人皆離棄

昌德的爸爸說：「她做的事是不合體統、不道德的。她毁了我們這條村的聲譽。」她的媽媽說：「我們置身傳統的紡織社區，這裏不容許這種事情。我們怎能面對親戚和社會？」另一鄉民說：「這令我們全部人蒙羞。我們支持她賽跑，但不能接受這段關係。婚姻只能是一男一女。她絕不應該向全世界講這事。」

印度最高法院去年9月作出歷史裁決，廢除有逾150年歷史的同性性行為禁令，惟許多鄉鎮仍視同性戀為禁忌，並不接納。5月26日奧里薩邦一名19歲女同性戀者被村民拖出屋外，綁在樹上毆打。

昌德現已與伴侶遷往別的城鎮生活，但表明決不屈服，說：「我不是個盲從家長吩咐的孩子。我長大了。我的餘生會按我的心意去過，不過也會履行我對家庭的責任。」

（衛報/印度時報）