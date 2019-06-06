澳智庫推算暖化惡果：人類文明可能2050崩潰

專研氣候變化的獨立智庫「突破氣候復修全國中心」（BNCCR）發表報告，稱目前的氣候危機規模龐大複雜，前所未見。普遍的氣候模型未充分處理許多互相影響的地質學變化，因此低估了氣候變化潛在後果。

致命熱浪每年百天 全球1/3土地變沙漠

報告以全球各國政府無視減排建議、令全球氣溫在2050年上升幅至較工業化前的平均氣溫高3℃的情况推算，指出氣候變化將令全球冰層消失，海平面料上升0.5米，並在2100年繼續上升多2至3米。令人類難以生存的致命熱浪將增至每年出現逾20天，影響全球55%人口，全球近三分之一土地將變為沙漠。在西非、南美洲的熱帶地區以及東南亞，致命熱浪更可能每年持續逾100天。

氣候變化亦導致阻隔北極冷空氣南下的高速氣流（jet stream）不穩，顯著影響亞洲與西非的季風強度與地域分佈，並為北美洲帶來更多極端天氣，包括山火、熱浪、乾旱與洪災。此外，珊瑚礁與雨林等生態系統亦將崩潰，而淡水供應亦將大幅減少。最受影響的熱帶和亞熱帶地區農業將式微，恐令全球20億人捱餓，超過10億人被迫遷徙。全球大部分地區因糧食產量暴跌而價格飈升，加上難民大規模流動，可能導致武裝衝突，甚至觸發核戰，這些亂狀或「標誌人類文明滅亡」。

倡「二戰規模」動員改現狀

報告稱，氣候變化的衝擊可能經過數個世紀仍無法復原。要避免的唯一方法就是以「類似二戰緊急動員」的規模，改變氣候現狀，包括迅速實施零排放經濟制度等。

（澳洲廣播公司/Live Science）