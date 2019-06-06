遭性侵患抑鬱厭食 荷蘭17歲少女安樂死

選擇結束痛苦人生的波托芬（Noa Pothoven）在自傳Winning for Learning中披露，自己年僅11歲時參加派對期間遭人性侵，3年後又被兩名男子強姦。惟出於「恐懼與羞恥」，她未有報警，亦一直向家人隱瞞這段慘痛經歷，但事後她患上「創傷後壓力症候群」（PTSD）、抑鬱症與厭食症，獲准輟學在家休養。她曾要求荷蘭政府改善精神病患者的護理條件，更多次嘗試自殺，稱「我的身體遭入侵，傷害永遠無法逆轉」。

波托芬去年12月接受當地報章de Gelderlander訪問時，表示曾與安樂死診所接觸，要求隱瞞父母接受安樂死，但對方認為她太年輕，應先完成精神科治療再決定，令她面對長期等待而感到絕望。她上周四（5月30日）在Instagram帳戶發文，表示經過多番討論與評估，當局終同意讓她接受安樂死，「因為我所受的苦令人難以承受」。

「我在呼吸但不再活着」

波托芬稱，自己經過多年掙扎頑抗，生命已然枯竭，雖生猶死，甚至已停止飲食多時。她寫道 ：「我在呼吸但已不再活着。」她說，其安樂死或會令部分人感意外，但有關計劃已存在多年，並非一時衝動，希望朋友和Instagram的追隨者不要試圖說服她改變主意，「這是我的決定，也是最終決定……愛是放手」。文章其後被刪除。波托芬的家人透露，她與親友度過最後時光後，周日在家中客廳透過安樂死離世。

荷蘭2001年通過安樂死合法化，並在2002年訂立相關法例，保障要求安樂死或接受適切護理的權利，並期望大眾公開討論有關議題。申請安樂死的人必須最少年滿12歲，12至16歲者須獲家長同意。荷蘭眾議員韋斯特費爾德（Lisa Westerveld）在波托芬離世前數天曾往探望，她形容波托芬極其堅強，「我永不會忘記她。我們將延續她的抗爭」。

（泰晤士報/Euronews）