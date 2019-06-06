搜揭弊傳媒 澳洲警捱轟 指記者披露機密危害國安

報道揭政府監控澳兵濫殺

聯邦警察昨早抵達ABC總部，他們所持的搜查令列明兩名記者奧克斯（Dan Oakes）、克拉克（Sam Clark）及新聞總監莫里斯（Gaven Morris）名字。奧克斯和克拉克曾根據取得的數百頁國防部外泄機密文件，在2017年製作名為《阿富汗檔案》（The Afghan Files）的系列報道，揭露澳洲駐阿富汗特種部隊涉殺害手無寸鐵的男人及兒童。警方稱，搜查行動是涉及發布機密資料，違反1914年《罪行法》條款（Crimes Act 1914），並根據2017年7月11日澳洲國防軍司令及時任署理國防部長的轉介。ABC在2017年7月10日發布《阿富汗檔案》。《衛報》報道，該《罪行法》第79條列明的罪行包括「意圖損害國家安全而未經授權傳播及容許某人取得指定資料」。

聯邦警察向ABC表示，希望搜查奧克斯、克拉克和莫里斯的電郵，以及該公司2016年4月至2017年7月的數據。ABC董事總經理安德森（David Anderson）表示，國營廣播公司被如此搜查，情况很不尋常，令人擔心新聞自由受壓，「ABC支持旗下記者、保護其消息來源，以及繼續無畏無懼及不偏不倚地報道明顯存在公眾利益的國安及情報問題」。

警方稱，今次搜查ABC與前一天搜查新聞集團記者斯梅瑟斯特（Annika Smethurst）的家無關。梅瑟斯特是《悉尼星期日電訊報》政治編輯，她2018年4月撰文揭露內政部和國防部正商討一項計劃，打算給予國防情報機構澳洲信號局（ASD）權力，可蒐集國民的電郵、銀行戶口紀錄及手機短訊的資料，報道附有相關機密文件的相片。聯邦警察周二抵達梅瑟斯特位於坎培拉的住所搜查7小時，警方在聲明中稱，搜查令與發布被列為官方機密資料有關，「是極度嚴重事件，可能危及國家安全」。

記者工會BBC轟打擊新聞自由

對於搜查斯梅瑟斯特的行動，澳洲記者工會「傳體娛樂藝術聯盟」（MEEA）狠批是「明目張膽攻擊新聞自由，懲罰記者報道正當且顯明與公眾利益有關的新聞」。接着ABC昨被搜查，MEEA主席斯托姆在Twitter發文說：「警方突擊搜查記者正變得正常化，這必須停止。」英國廣播公司昨亦譴責澳洲警方搜查ABC是打擊新聞自由，認為若一個公共電視台因報道公眾利益而成為針對目標，就令人極度憂心。

上月剛連任的澳洲總理莫里森試圖與兩宗搜查事件劃清界線，堅稱這是警方行動，並非政府。他說：「澳洲堅信新聞自由，我們對新聞自由有清楚的規定和保護。在保障國家安全上，澳洲也有明確的法規，每個人都應遵守國會通過的法律。」

（衛報/澳洲廣播公司）