共和黨謀「叛變」 阻特朗普向墨西哥徵稅

重創數州經濟 議員稱行政越權

特朗普上周四揚言要對所有由墨西哥入口的貨品徵收5％關稅，並逐月遞增至10月的25％，直至墨西哥政府制止偷渡客湧入美國。

美國商會表示，新關稅將重創得州乃至密歇根、加州、伊利諾伊和俄亥俄州。許多共和黨人都認為特朗普行政越權，憂關稅加劇美國消費者與企業的負擔。

《紐約時報》昨報道，共和黨籍參議員周二（4日）舉行閉門午餐會時，為特朗普擬藉宣布南部邊境進入國家緊急狀態，作為實施新關稅的法律依據而憤怒。消息透露，得州參議員克魯茲（Ted Cruz）曾叫負責簡報的人員向白宮傳信：「你不會聽到共和黨議員的一聲同意。」

美國自1976年簽署國家緊急狀態法案以來，從未用於實施針對某國的關稅，有專家稱特朗普的計劃可能衍生法律問題。參、眾兩院可透過法案反對，一旦特朗普行使總統否決權，兩院便需要全體議員的三分之二才能反制。《紐時》稱，不少議員正研究反對關稅招數。

參議院多數黨領袖麥康奈爾承認黨團不太支持新關稅，但拒絕評論會否表決反對特朗普。共和黨參議員保羅（Rand Paul）向美國有線新聞網絡（CNN）表示，反對關稅的議員可能獲得足夠的支持來推翻總統否決權。眾議院民主黨黨團主席杰弗里斯（Hakeem Jeffries）表示，將觀望參議院共和黨人的最終決定。

特朗普周二在倫敦偕英揆文翠珊召開的記者會上，表示不認為共和黨人會阻撓對墨西哥實施關稅的決定，稱如他們出手則是「愚蠢」表現。

（綜合報道）