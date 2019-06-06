蘇丹民兵助鎮壓 姦婦女阻救人

最少百人死 尼羅河40屍

反對派自4月6日起在首都喀土穆的軍隊總部外一個廣場舉行和平靜坐爭取民主，但周一遭政府軍實彈清場，造成數百死傷。《衛報》報道，社交網站流傳片段顯示，參與鎮壓的民兵「快速支援部隊」在街上開槍和毆打手無寸鐵者，亦有民兵強姦婦女，最少一宗發生在現場附近一家醫院，其他就在民兵驅散和逮捕示威者的地區。人權觀察組織非洲區副總監亨利（Jehanne Henry）說，性侵報告可信，但確實規模仍未清楚。目擊者稱，快速支援部隊闖入救治示威者的醫院和診所，毆打醫護人員和志願者，並大肆搜掠和破壞設施，警告他們不要救治傷者，否則會遭到報復。

喀土穆市面情况仍然緊張，有目擊者表示，示威者周二繼續上街，快速支援部隊的裝甲車亦在街上巡邏，並不時向天或向在路障附近的人開槍。

在經過多月反對獨裁政府示威後，軍方今年4月推翻蘇丹總統巴希爾（Omar al-Bashir ），並同意在3年過渡期內交棒給文人政府，但過渡軍事委員會主席布爾漢（Abdel Fattah al-Burhan）周二宣布取消權力過渡協議，並會在9個月內舉行大選。示威領袖周二呼籲支持者拒絕委員會的建議，並參與公民抗命。

聯合國秘書長古特雷斯譴責軍方使用過分武力，呼籲獨立調查，歐洲8國亦發表聯合聲明譴責，又呼籲和平權力轉移到文人政府。不過，聯合國安理會有關譴責蘇丹殺害平民的動議，周二遭中國和俄羅斯阻撓。非洲和西方政府大多支持蘇丹的示威者，而以沙特阿拉伯為首的阿拉伯國家則支持軍方。

（衛報/路透社/法新社）