「捷克特朗普」業務滲透民眾生活

淨資產逾300億港元

巴比什1993年成立Agrofert，最初只是一家有4名員工的肥料供應商，至今已發展為年銷售額達70億美元（548億港元）的大型綜合企業，旗下擁有逾200項業務，滲透捷克民眾生活的每個層面，包括生產肥料、橡膠及化學品等原材料，同時擁有捷克最多人閱讀的報章之一《今日日報》。Agrofert目前亦是該國最大的生物燃料生產商，以種植油菜籽為主。

2013年首次出戰國會選舉，身為富商的巴比什指自己無法被賄賂，承諾打擊貪污，打破當時由政治精英階層主導政府的僵局，吸引大批選民支持並成功當選。他帶領的民粹政黨「ANO 2011」在2017年的選舉，更以近三成的得票率成為第一大黨。不過他在商界的影響力亦引起憂慮，為防止富商壟斷政商界及傳媒，國會2016年通過利益衝突修訂案，禁止內閣成員控制或持有媒體公司的股份，亦規定成員若持有某公司逾四分之一的股權，該公司亦將無法取得政府合約或投資援助等，迫使他將Agrofert轉移到信託基金以避免利益衝突。

惟上任以來，巴比什一直未能擺脫利益衝突醜聞，甚至影響其家庭。他去年11月面臨不信任動議前，有記者在瑞士找到他當時35歲的長子。其長子指控巴比什為阻止他接受調查員盤問，派人將他強行送到國外。巴比什則否認指控，稱兒子在2015年被診斷患有思覺失調才出國。他其後控告有關記者，並斥其如「鬣狗」兇猛攻擊。

（紐約時報／彭博社）