總理涉騙歐盟補貼自肥 操控司法 捷克爆30年最大反政府示威

周二的示威人潮站滿整個瓦茨拉夫廣場，該地在天鵝絨革命期間亦曾舉行大型示威活動，對捷克民眾別具歷史意義。示威者高舉印有「辭職」一詞的橫額。有人指巴比什像黑手黨頭目，亦是捷克最差的政客，「他令我們想起共產主義」；有人則指他竊國自肥，騎劫國家政權和挾持人民。發起今次示威的組織「百萬民主時刻」（Million Moments for Democracy）明言，將於本月23日舉行更大規模示威，向巴比什施壓。

12萬人湧天鵝絨革命標誌場地集會

巴比什被指於2007年成立子公司，隱瞞股東身分並申請歐盟200萬歐元（約1770萬港元）資助，用以在布拉格附近興建度假村，多年來爭議不斷。捷克警方今年4月完成調查後，建議以欺詐罪起訴巴比什，惟翌日無黨派的司法部長辭職，巴比什隨即委任其親信貝內索娃（Marie Benesova）為繼任人選。由於在捷克只有由司法部長任命的檢察官才能決定是否正式落案起訴，因此巴比什的舉動惹來干預司法制度之嫌。

民眾自4月以來發起5次示威，參與人數由兩周前的近5萬人，激增至周二的12萬人，導火線為上周五一份被泄漏的歐盟委員會審計報告。該報告指出，巴比什雖一直宣稱在上任總理兩周前，已將其成立的Agrofert集團轉移到兩個由其家人及律師管理的信託基金，以避免利益衝突，惟他仍是信託基金的唯一受益者，而且具有「決定性的影響力」，因此仍能從集團中獲利。報告判斷有關情况涉及利益衝突，並指巴比什應歸還歐盟給予該公司的所有補貼，估計金額達1750萬歐元（約1.5億港元）。

巴比什為捷克第二大富豪，其成立的Agrofert集團有逾200項業務，涵蓋食品、化學工業及媒體等範疇。他一直否認指控，並多次表明不會辭職，形容警方的調查是「有預謀的政治攻擊」。他周二在國會辯論上形容歐盟委員會的報告為「針對捷克利益的攻擊」，又稱「布魯塞爾正干涉我國法律」，強調捷克沒理由償還任何補貼，又稱大批民眾上街「反映天氣良好」。

巴比什稱民眾上街因天氣好

自捲入醜聞以來，巴比什一直面對反對派挑戰，例如去年1月就因未能通過不信任動議而需要解散政府，在獲總統澤曼的支持下重組內閣，國會同月褫奪其刑事豁免權。他在去年11月再度面臨不信任動議，最終以9票之差逃過下台命運。儘管醜聞纏身，其帶領的民粹主義政黨「ANO 2011」在上月的捷克歐洲議會選舉中，依然以逾兩成的得票率拋離其他政黨。上月的民調亦顯示，該政黨的支持度由4月的32%下滑至28%，但仍是最受歡迎的政黨。

國際反貪污組織「透明國際」捷克分部主管翁德拉奇卡（David Ondracka）認為，巴比什將難以捱過今次的示威及歐盟報告，又直言他不可再把歐盟及捷克的預算當作「自動櫃員機」。

（衛報/紐約時報/BBC）