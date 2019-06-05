27國報告：暖化嚴重威脅健康

利蚊蟲播病 增細菌抗藥性

歐洲學院科學顧問委員會（EASAC）周一（3日）發表有關報告，指對抗氣候暖化有助拯救生命，例如歐洲目前燃燒化石燃料造成的空氣污染，每年已導致近35萬人死亡。報告指出，氣溫上升有利傳染性疾病蔓延，並令蚊子及蜱等擴散至更廣泛的地區，傳播登革熱及萊姆病等疾病，而且溫暖的環境有利沙門氏菌繁殖，或會增加食物中毒風險。過往有研究指出，大腸桿菌及金黃葡萄球菌等在溫暖環境下，對抗生素的抗藥性會增強。全球暖化將加強熱浪、水災及乾旱等極端天氣，長遠而言會造成更多創傷後遺症、焦慮症、濫藥及抑鬱症等精神健康問題。

除了健康威脅，氣溫上升及水資源短缺亦會危及穀類作物耕作，報告估計在2050年左右，地中海一帶的作物將會減少5%至25%不等，建議只要減少一點進食肉類，已有助大幅降低碳排放。帶領研究的共同主席之一、倫敦大學衛生及熱帶醫學院公共衛生學教授海恩斯（Andrew Haines）表示，有關影響將會持續至下世紀，令年輕人及新一代面臨日益加劇的健康威脅，他說：「氣候變化必須被列為最嚴重的健康威脅之一。」

（衛報）