「牙膏夾心餅」作弄露宿者 華裔YouTuber囚15月

譯音任康華（Kanghua Ren）的21歲青年生於中國，在西班牙成長。他以網名「ReSet」設立了兩條YouTube頻道賺取廣告費，各吸引逾120萬及26萬訂閱及追蹤者。案情指出，2017年19歲的他接受一名訂戶提出的挑戰，在YouTube頻道播放了一段惡作劇片段，顯示他炮製了用牙膏取代原有夾心的Oreo餅，然後在巴塞隆拿街頭，假裝好意附上一張20歐元（176港元）鈔票給一名羅馬尼亞裔男性露宿者吃，導致對方吃後嘔了好幾分鐘。他在片尾笑對方說：「這能幫他清潔牙齒。我不認為他窮了後有刷過牙。」

該片引起猛烈批評，數天後被換上另一段再給同一露宿者多一張20歐元鈔票的新影片，另外又給受害人女兒300歐元（2650港元），希望換取對方不起訴他。不過他在新片裏似乎未有悔意，說：「要是我對尋常人這樣做，無人會多說一句，但因他是乞丐，大家就投訴。」

法官斥明顯羞辱欺負弱者

法官上周五（5月31日）判刑時指出，上述惡搞片段為「明顯的羞辱行為」，且非單一行為，被告傾向欺負弱者，因此判任康華入獄15個月、禁止擁有YouTube等社交媒體帳戶5年，另外賠償受害人2萬歐元。不過，任康華的頻道至周二仍有運作。他在判決後的周日，透過其頻道發表簡單聲明，說：「請勿相信報章所述，它們雖然並不是完全的錯，但是它們使人（以本案而言，就是我）看來負面。」

（綜合報道）