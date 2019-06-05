巴西現瘋牛症個案 停出口中國

巴西農業部表示，上周五（5月31日）馬托格羅索州發現有一頭17歲大的牛出現瘋牛症，當局將之列為「非典型」個案，稱該頭牛是自然染病，並非進食受污染、含有肉類和骨粉的飼料染病。農業部稱，染病的牛已被銷毁，沒有任何部位進入食物供應鏈，不會有進一步安全風險。當局又指出，OIE目前認為巴西的牛爆發瘋牛症風險較低。

港：風險屬「可忽略」級別

農業部表示，根據兩國協議暫停出口牛肉到中國，中國當局研究個案詳情後，或會再檢視暫停出口的安排。巴西是全球最大出口牛肉和禽肉的國家，今年首4個月出口到中國的牛肉總值約4.423億美元（近34.5億港元），佔整體出口量26%，較去年同期上升16%。

「典型」的瘋牛症是牛被餵飼含有其他反芻動物大腦和脊髓組織的飼料而染病，但現在幾乎所有國家包括巴西都已禁止這做法。全球首宗瘋牛症1986年於英國出現，直至1996年確認會以克雅二氏症感染人類，歐盟曾經下令全球禁運英國牛肉和相關製品，直至1999年取消禁令。

（彭博社/法新社）