東歐民族主義困局待解

【明報專訊】波蘭及匈牙利近年屢跟歐盟起衝突，陳家洛認為，從地緣政治看，東歐選項不多——若不維繫歐盟，則意味着要重投1989年拋棄的俄羅斯懷抱。他認為，歐盟由法德主導，波蘭跟匈牙利希望爭取話語權是合理的，歐盟也應改革，但波蘭及匈牙利在跟歐盟周旋上並不精明，也錯失了機會。他指出，以2015年難民危機為例，歐盟的配額制其實有討價還價空間，東歐國家其實可據理力爭，但東歐領袖反而為了選票大打排外牌及反歐盟牌。他指出，愛爾蘭過去也是個屢拒跟從歐盟的成員國，但懂得跟歐盟討論，北歐小國同樣也發揮到力量。
如何回應成自由派挑戰
如何回應東歐民族主義亦成歐洲自由派挑戰。在波蘭出生、卡特時代曾任白宮國家安全顧問的布熱津斯基（Zbigniew Brzezinski）1989年底已在《外交事務》撰文，警告不要低估東歐各國的民族主義情緒，並提醒歐洲此後10年的關鍵問題在於東歐能否成功加入歐洲的大家庭。
保加利亞政治學者克拉斯特夫（Ivan Krastev）去年在《衛報》撰文，在東歐變天過程中，民族主義者和自由派曾是盟友，自由派對後共產時代民族主義的政治訴求保持警惕，致力主動形塑及軟化這股思想。不過訴諸民族情感始終是動員社會反抗共產政權的極重要一環。他指出，長遠而言，將自由主義跟反民族主義畫上等號有代價——自由派政黨的選舉支持度漸減，令其完全依賴經濟改革的成功，無法使用有力的民族主義象徵；亦變相將溫和派的民族主義者推往非自由主義陣營。他進一步指出，東歐對自由派的一大教訓，便是不要反民族主義。