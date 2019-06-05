東歐民族主義困局待解

如何回應成自由派挑戰

如何回應東歐民族主義亦成歐洲自由派挑戰。在波蘭出生、卡特時代曾任白宮國家安全顧問的布熱津斯基（Zbigniew Brzezinski）1989年底已在《外交事務》撰文，警告不要低估東歐各國的民族主義情緒，並提醒歐洲此後10年的關鍵問題在於東歐能否成功加入歐洲的大家庭。

保加利亞政治學者克拉斯特夫（Ivan Krastev）去年在《衛報》撰文，在東歐變天過程中，民族主義者和自由派曾是盟友，自由派對後共產時代民族主義的政治訴求保持警惕，致力主動形塑及軟化這股思想。不過訴諸民族情感始終是動員社會反抗共產政權的極重要一環。他指出，長遠而言，將自由主義跟反民族主義畫上等號有代價——自由派政黨的選舉支持度漸減，令其完全依賴經濟改革的成功，無法使用有力的民族主義象徵；亦變相將溫和派的民族主義者推往非自由主義陣營。他進一步指出，東歐對自由派的一大教訓，便是不要反民族主義。