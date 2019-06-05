籠絡鄉郊基層 扭劣勢東山再起

2017年4月布達佩斯有萬計人士示威，抗議歐爾班封殺中歐大學。不過李敏剛稱，對中歐大學的支持只限於布達佩斯等都會區知識分子，鄉郊地區可能連中歐大學是什麼也不知道。

自由派固守城市

李敏剛強調，匈牙利今天的局面並不能簡化為民主文化不穩固，而是跟國內政治及政策更有關係。他說，歐爾班1998年首次上台，2002年大選遭自由派及左派社會黨擊敗後痛定思痛，認為敗在基層組織，便開始投入鄉郊地區組織，組織群眾。2006年有聲帶流出顯示社會黨總理承認說謊，觸發布達佩斯大規模暴動，歐爾班也立即支持群眾，結果2010年在大選中拿下三分之二選票大勝。此後歐爾班逐步消除權力制衡，通過傳媒法控制資訊，並藉政府機器進一步鞏固地盤。

李敏剛指出，鄉郊選民並不一定保守頑固，並非自動支持歐爾班，只是自由派基層組織能力遠遜對手，甚至似乎有點「認命」，專注大城市便算。他相信，自由派策略便是要在等歐爾班鬧醜聞。他舉例說，布達佩斯2017年擬申辦奧運，新興組織Momentum發起簽名運動促就申奧公投，質疑申奧只會令龐大利益供歐爾班跟其利益集團作利益輸送。運動引起民眾共鳴，獲大批民眾支持，歐爾班也知難而退。