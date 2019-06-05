東歐變天﹕初心淡忘 攬權腐化 匈牙利總理歐爾班 民運領袖變威權代表

保守派真空 乘機右轉

浸會大學政治及國際關係副教授陳家洛1992年在牛津大學修讀碩士，1988年曾拿索羅斯獎學金赴牛津的歐爾班在1992年暑假獲邀到訪交流。陳家洛憶述，歐爾班當時一副「陽光小男孩」模樣，積極向人介紹他的理想，表示要振興公民社會，還要學習英國戴卓爾夫人的新自由主義經濟改革。歐爾班跟陳家洛一樣，碩士論文也是研究團結工會，陳家洛自言當時跟他有點「 惺惺相惜」。

歐爾班1989年6月揚名是一篇為1956年匈牙利十月革命平反的演說。陳家洛說，歐爾班口才了得，當時是一個很劃時代的人物，行為也是出於愛國及對歷史的執著。1990年代的歐爾班很懂得突出自己，青民盟以年輕掛帥，成員不能超過40歲。到了1993年眼見保守派真空，歐爾班向右轉，1998年以35歲之齡首次當上總理，2010年捲土重來至今。1990年代擁抱歐洲的歐爾班也愈走愈右，破壞三權分立、打壓傳媒與公民社會，2015年的難民危機更成為他大打民族牌之機。對於歐爾班的蛻變，陳家洛歸結為「權力使人腐化」。

「非自由民主」高舉國家利益

CNN記者Fareed Zakaria於1997年撰寫〈非自由的民主的興起〉（The Rise of Illiberal Democracy）一文，憂慮一些民主年輕國打壓少數派的傾向，徒具民主選舉形式，但無視民主社會規範。「非自由民主」認為權利、自由、制衡力量不能阻止「人民意志」的伸張，而代表「人民意志」的便是一個強人領袖。歐爾班2014年7月發表演說，批評匈牙利1989年後奉行自由主義是走錯路，無力保障匈牙利的國家利益。他強調，匈牙利不單是一堆個人的集合，而是一個需要組織、鞏固及發展的社群。他說：「我們正建立新的國家，一個非自由（illiberal）的國家。」

固權「捷徑」 民族主義如雙面刃

民族主義、國家利益成為歐爾班賴以拉票的板斧；但回望1989年變天，民族主義也起了關鍵作用。陳家洛形容民族主義有如雙刃劍，在1989年，民主是次於民族主義，自由民主便是要脫離蘇聯。陳家洛說，匈牙利跟波蘭同樣有慘痛的歷史，也曾遭西方出賣，民族情緒是可理解的，只是政客趁機操控民族主義情緒、壟斷民族歷史，走捷徑鞏固權力。

陳家洛坦言，在政治操作和選舉導向下，匈牙利跟波蘭兩國的公民社會自由討論的空間的確日益收窄，但認為不用太悲觀，因為制度及公民社會的生命力仍在，在歐盟及國際監察下，當權者也不敢太放肆，以歐爾班打壓索羅斯創立的中歐大學為例，他遇上的是一個非常持續的抗爭。陳家洛稱，民主化30年便要蓋棺定論是太早，波蘭及匈牙利亦遠比一般想像多元。

明報記者 林康琪