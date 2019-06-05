特朗普：美英將達協議應對華為

特朗普昨晨與英揆文翠珊在聖詹姆士宮，主持兩國各5間企業參加的商界領袖早餐會。席間，他表示認為英國脫歐後，可與美國有「非常非常堅實的貿易協定」。會後，特朗普夫婦應邀到唐寧街10號，兩國領袖舉行會談，就全球暖化、與華為做生意等暢談了彼此的分歧。在外交部舉行的聯合記者會上，記者問特朗普「會否因為英國與華為的合作而拒絕跟英國分享情報？」他答說，這不會是個問題，因為美英將就怎樣聯合應對華為達成協議。昨晨首相府發言人表示，英國是否決定批准華為參與建構英國5G基建，將基於「理智的技術了解風險評估」。

稱喜歡約翰遜 不識高文浩

這是文翠珊最後一次以首相身分接待特朗普。她預告本周五辭任黨魁後，有力問鼎相位者包括約翰遜、侯俊偉和高文浩。特朗普訪英前，已公開表示欣賞約翰遜。知情人士昨稱，約翰遜因為晚上要出席下議院保守黨「一國保守主義」派組織的私人活動，拒絕了特朗普邀約會晤，但跟對方「友善、建設性地」通話了20分鐘，雙方期望日後再會。與之差不多時間，環境大臣高文浩方面亦披露，高文浩周一晚接受了特朗普方面的約會邀請。

問及會跟約翰遜和高文浩談什麼，特朗普卻答認識和喜歡約翰遜、侯俊偉，「可是不認識高文浩」。至於他會否跟英國工黨黨魁郝爾彬洽談美英貿易協定，特朗普稱拒絕了對方提出的會晤。他說不認識郝爾彬，惟認為他是「負能量」。工黨事後回應表示，郝爾彬曾提議會晤特朗普，談論全球暖化、和平威脅和難民危機等。

「只聞歡迎」 斥抗議屬假新聞

郝爾彬昨與數以千計示威者從倫敦特拉法加廣場遊行往政府白廳，並在集會上批評特朗普在全球暖化、少數族裔、難民等的政策。同日，示威者在首相府附近的國會廣場懸放起6米高的「特朗普寶寶」充氣公仔，伯明翰、斯托克、謝菲爾德、格拉斯哥、愛丁堡、切斯特、萊斯特、牛津、埃克塞特均有反特朗普示威。不過特朗普稱唯見倫敦街頭「數千人歡迎」他，抗議之說是「假新聞」。

特朗普周一出席白金漢宮國宴及參觀宮內的藝術品，當女王領他到一尊錫馬前問他認得否，他稱不認得，全靠太座梅拉尼婭補答是他們上次拜會女王時送贈。

（綜合報道）