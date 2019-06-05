分析：非典型壟斷 監管陷兩難

保護弱勢競爭者被指損效率

美國已故保守派法官博克（Robert Bork）曾提出，政府保護弱勢的競爭者或損害業界效率，反而導致價格提升。他認為競爭法的價值在於擴大消費者福祉，而非單純維持競爭，有關說法曾獲聯邦最高法院採用。惟目前消費者福祉的定義往往停留在價格層面，而Google及facebook等公司均沒直接向用戶收取費用，亞馬遜則標榜收費低，因此難以指摘這些企業在價格上剝削消費者。

不過有經濟學家指出，消費者雖免費享受有關企業提供的服務，如搜尋資訊、使用地圖及導航等，但事實上消費者正以個人資料、消費及搜索習慣等非金錢的代價「支付」有關服務，讓企業轉售資訊到廣告商賺取暴利。

學者：「零收費」定價亦過高

美國前總統奧巴馬的首席經濟顧問弗曼（Jason Furman）在3月發表由英國政府委託的報告，指「零收費」這個定價實際上亦可能過高，因為消費者或能以自己的數據換取比服務更高價值的回報，商家其實已賺了便宜。而且Google及facebook掌控數碼營銷市場的極大佔有率，意味它們可向投放廣告者收取更高費用，最後或會轉嫁消費者。他認為提高市場競爭有助解決數據私隱的憂慮，因為公司之間或會採取更嚴厲的私隱保護措施吸引消費者。

（綜合報道）