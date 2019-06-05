科網巨擘涉壟斷 美擬查蘋果 Google facebook 亞馬遜

《華爾街日報》及《紐約時報》等傳媒周一報道，司法部和FTC已達成協議，前者有權對Google和蘋果展開任何潛在的反壟斷調查，FTC則有權審視fb和亞馬遜。報道引述消息人士稱，Google與fb似乎最有可能被這兩部門調查。

司法部FTC達「分工」協議

與此同時，眾議院司法委員會周一宣布調查數碼市場競爭狀况，將舉行多場聽證會傳召科技公司高層作證，並會要求這些公司提供內部資料，調查還會審視目前的反壟斷法及執法行動，是否跟得上科技改革的步伐。委員會已通知蘋果、Google、fb及亞馬遜有關調查，一旦發現任何不當行為，議員會施壓司法部和FTC徹查。眾議院司法委員會主席、民主黨議員納德勒（Jerrold Nadler）說：「開放的互聯網給美國人帶來巨大好處，但愈來愈多迹象顯示，一批看門人已牢牢掌控網上商務、內容和通訊的關鍵命脈。」

《華爾街日報》上周五已報道，司法部正準備對Google展開反壟斷調查。《紐時》周一引述兩名接近總統特朗普的消息人士稱，白宮官員支持司法部和FTC在反壟斷上加強監管科技公司，但他們強調，特朗普及白宮官員均沒有直接施壓這兩個部門。《華爾街日報》指出，這些科技巨擘近年已明顯加強在華盛頓的游說活動，以應對這場醞釀多時的監管風暴。2018年互聯網業界在游說上投放的資金創新高，共花7790萬美元（約6.1億港元），遠高於10年前的1640萬美元（約1.3億港元）。去年，Google母公司Alphabet在游說上花費2170萬美元（約1.7億港元），亞馬遜和fb分別花費1440萬美元（約1.1億港元）和1260萬美元（約9900萬港元）。科技業近年對反壟斷領域的智庫和非牟利組織的投資增加，Google報告顯示，公司最近資助逾30個在反壟斷公開論戰中具有影響力的非牟利組織，亞馬遜也資助了許多同類組織。

政府分拆公司做法罕見費時

消費者組織和政客要求監管機構分拆大型科技公司多時，更成為明年總統大選的議題之一。民主黨總統參選人沃倫（Elizabeth Warren）早前便主張把亞馬遜、Google及facebook等科企分拆。曾是fb聯合創辦人的休斯（Chris Hughes）上月亦在《紐時》撰文，指另一創辦人朱克伯格「不受限制的權力」已令fb壟斷市場，呼籲監管部門將fb分拆。

不過，政府分拆公司做法罕見，更往往費時且多數未竟全功，例如政府與IBM纏鬥13年後放棄；政府與微軟打了12年官司，最後只達和解協議；當局狙擊電訊巨頭AT&T長達10年，才將該公司分拆為7間小公司。《紐時》指出，進展緩慢的一個原因，就是這些巨企擁有一大群游說組織和律師團。

4企股價齊跌 fb挫7.5%

雖然如此，《紐時》的報道指面對華府和兩黨夾擊，科企未來幾年都可能受反壟斷問題困擾。受被查消息影響，美國大型科技股周一普遍下跌，外傳最有機會被查的facebook和Google的母公司Alphabet，股價分別下挫逾7.5%和6.1%，亞馬遜跌4.6%，就連剛宣布推出新iOS打擊私隱外泄問題的蘋果也下挫1%。

（紐約時報/華爾街日報）