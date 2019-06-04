憂為禍社會 日本前高官殺44歲隱蔽兒 稱兒叫囂：擅自生下來就要照顧到死

76歲疑犯熊澤英昭供稱，上周六下午約3時半在東京都練馬區家中，用菜刀斬44歲長子英一郎，然後報警稱捅殺兒子。警方到場發現英一郎倒在房間，上半身有十多處刀傷，送院後證實死亡。日本傳媒周一（3日）引述調查消息，指熊澤英昭因為擔心英一朗害人而將他殺死。

川崎隨機殺人案令父動殺機

熊澤英昭在東京大學法學系畢業後入職現稱農林水產省的政府部門，2002年因牽涉瘋牛症爆發處理不當，引咎辭職。2005年至2008年間曾任駐捷克大使。他和兒子英一郎本來分開居住逾十年，但兒子在居處與鄰里為垃圾問題起爭執，5月下旬搬回老家跟父母同住。

熊澤英昭稱閉門不出的兒子在家裏會向父母動粗又講髒話，令他感覺有人身威脅。他稱，兒子常留在家中打遊戲機，每月花逾30萬日圓（2.17萬港元）購買電玩遊戲道具等物品，還曾向父母叫囂「擅自把我生下來就要負擔起照顧責任到死前最後一秒」。

每月花逾2萬港元買電玩道具

案發前數小時，英一郎因附近小學舉行運動會聲音嘈吵而發脾氣。熊澤英昭說，他得悉川崎市隨機殺人事件，擔心兒子也可能加害鄰里。他說：「我兒可能加害別人。我不想給周圍的人帶來麻煩。」上周二，一名與年逾80歲叔嬸生活、極少外出的51歲男子在川崎市持刀襲擊一班學童，釀兩死18傷後自殺。

日本逾百萬「繭居族」

消息說，警員在肇事寓所發現熊澤英昭的筆記，當中透露他對兒子萌生殺意。《朝日新聞》報道，其中有字句說：「我別無選擇，唯有殺掉他（兒子）。」熊澤英昭原涉意圖謀殺被捕，周一被改控謀殺送檢。他已認罪，現被羈留。

日本閉門不出的隱蔽人士稱「繭居族」，是日本正面臨最嚴重的社會問題之一。

根據當局3月公布的一項調查顯示，15歲至64歲共有約115萬人被社會邊緣化，求職困難是不少人成為隱蔽人士的最大原因。

（綜合報道）