經濟轉型陣痛 埋民粹崛起伏線

巴爾舍諾維奇的「震盪療法」導致大批國企關門、110萬人失業，失業率高至20%，通脹1990年高至250%，GDP同年收縮7%。世銀經濟學家皮翁特科夫斯基（Marcin Piatkowski）對《金融時報》稱，波蘭的過渡期衰退比預期嚴重，但同時亦造就了一批新的企業家。

城鄉發展不均 受漠視基層右傾

不過，奧斯特稱，最受經濟打擊的一群人來自鄉郊城鎮，失去穩定工作，什麼也買不起，他們認為自由派掌權後，只顧經濟高速發展而漠視基層利益，結果城鄉發展不均衡造成右派勢力崛起。他舉例說，右翼「法律與公正黨」的群眾基礎在基層，2000年代初已在政壇嶄露頭角，2015年上台後推出「家庭500+」計劃（Family 500Plus）減輕撫養孩子的負擔，贏得基層支持；城鄉差距給波蘭右翼帶來巨大契機。