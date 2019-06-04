經濟轉型陣痛 埋民粹崛起伏線

【明報專訊】1989年以後，東歐共產政權如骨牌般倒下，變革後的波蘭迅速轉向西方模式，但在實踐民主化及經濟轉型的過程中，讓不少人感失望。研究團結工會歷史及波蘭政治的美國學者奧斯特（David Ost）對本報指出，社會主義經濟體制過渡至市場經濟帶來的陣痛，是右翼民粹崛起的一大關鍵因素，「1990年時任財政部長巴爾舍諾維奇（Leszek Balcerowicz）所推行的經濟改革導致通脹，大量企業倒閉，失業率急增，1991年蘇聯解體後，波蘭出口更滯銷，經濟環境比共產年代還要差」。
巴爾舍諾維奇的「震盪療法」導致大批國企關門、110萬人失業，失業率高至20%，通脹1990年高至250%，GDP同年收縮7%。世銀經濟學家皮翁特科夫斯基（Marcin Piatkowski）對《金融時報》稱，波蘭的過渡期衰退比預期嚴重，但同時亦造就了一批新的企業家。
城鄉發展不均 受漠視基層右傾
不過，奧斯特稱，最受經濟打擊的一群人來自鄉郊城鎮，失去穩定工作，什麼也買不起，他們認為自由派掌權後，只顧經濟高速發展而漠視基層利益，結果城鄉發展不均衡造成右派勢力崛起。他舉例說，右翼「法律與公正黨」的群眾基礎在基層，2000年代初已在政壇嶄露頭角，2015年上台後推出「家庭500+」計劃（Family 500Plus）減輕撫養孩子的負擔，贏得基層支持；城鄉差距給波蘭右翼帶來巨大契機。