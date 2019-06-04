攝影記者：見證抗爭 憂國家開倒車

罷工勝利一刻，尼登塔爾拍下華里沙被群眾歡呼包圍一幕，成為歷史一部分。他稱華里沙領導罷工運動，「最初沒人相信這個人可為波蘭帶來改變，但他確實做到了」。

八九赴天安門拍攝學運

1989年5月，蘇聯領袖戈爾巴喬夫訪華，尼登塔爾隨行採訪，其間曾到北京天安門廣場拍攝學運情况。他說，中國青年和波蘭人一樣有着相同訴求，都是追求更好的新生活。他坦言，沒預料後來的事態發展會以悲劇告終。

30年過去，尼登塔爾批評執政黨「法律與公正黨」正帶領國家走回頭路，今天的波蘭社會與早期共產政權有很多相似之處：「政府想操控一切事情，包括憲法法院、最高法院等，又加強箝制媒體，新聞報道永遠有兩個版本，公共媒體和獨立媒體各有各說。我不能說民主已死，波蘭的情况還不及匈牙利惡劣，但再過數年就難說了。」