團結工會成員：共產歲月 人人雙面

69歲的奧爾謝夫斯基自1980年加入團結工會，在工會打滾近40年，他形容共產歲月裏，人人過着兩面生活，在外不敢說政權壞話，生怕秘密警察發現，回家才敢吐真言。早在1970年底，政府宣布調高物價，格但斯克、格丁尼亞等海港城市爆發罷工，當時奧爾謝夫斯基也在示威人群中，至今還記得警察暴力鎮壓的場面，示威造成最少40人死亡、千人受傷。

宗教力量關鍵 為抗爭添勇氣

關於團結工會，華里沙的勝利手勢、1989年圓桌會議這些畫面都成了歷史定格。奧爾謝夫斯基表示，波蘭變天絕非一朝一夕之事，歷史上還有數個重要年份，分別是1956年波茲南事件、1968年捷克「布拉格之春」、1979年教宗若望保祿二世到訪波蘭。奧爾謝夫斯基認為宗教力量對波蘭抗爭運動至關重要，波蘭天主教氛圍非常濃厚，1978年若望保祿二世當選教宗，翌年到訪波蘭，為波蘭人帶來希望：「他是第一個生於波蘭的教宗，（宗教信仰）給我們勇氣去抗爭，相信能改變一切。」