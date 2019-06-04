專訪波蘭前總統華里沙 拉倒鐵幕 英雄不再

1989年東歐劇變最先在波蘭發生，但30年過後，波蘭冒起疑歐的右翼民粹主義，逐步走向威權主義。本報特約記者親赴波蘭，訪問前總統華里沙、團結工會成員、歷史見證者及學者，重構他們眼中波蘭30年的道路。

華里沙1980年代領導團結工會跟共產政權周旋，1989年6月4日領導團結工會勝出半自由選舉，被視為令鐵幕倒下的英雄，翌年更當上波蘭總統。不過由昔日抗爭者搖身成為執政者，華里沙爭議不斷，在波蘭人心目中光環褪色。回顧他自己在波蘭的歷史角色，他只說：「我的計劃只是實現民主勝利，然後交給民主制度。」

特約記者 甄梓鈴

位於波蘭北部的港口城市格但斯克（Gdansk）是團結工會的誕生地。1980年8月，格但斯克列寧造船廠工人發起罷工，原為船廠電工的華里沙成為了罷工領導者，憑藉口才出眾，深得工人擁戴，罷工席捲全國。1983年，華里沙因為對爭取結社自由的貢獻獲頒諾貝爾和平獎。

抗爭者變執政者 歡呼變批評

今天列寧造船廠已廢棄，但那道藍色鐵閘「二號門」仍保留下來，成為遊客打卡熱點。鐵閘橫掛着團結工會標誌及前教宗若望保祿二世的照片，入口處上方一幅大字報，靠近看，那是當年罷工委員會向政府提出的「21條要求」，其中包括成立獨立工會、罷工權、遵守憲法保障言論、新聞及出版自由等訴求。船廠原址於2014年建成歐洲團結中心（European Solidarity Centre），除設展館詳述團結工會和東歐劇變歷史，華里沙的辦公室也在此。

「人們不喜歡活在真正改變中」

華里沙領導團結工會打開變天之門，但此後的發展卻不盡如人願：波蘭走向自由市場經濟導致許多企業倒閉，失業人口大增；華里沙本人的表現亦叫外界大跌眼鏡，他排斥異己，更被指曾充當秘密警察線人。作為抗爭者，華里沙備受擁戴，但今日被人拋棄，不少人批評他。華里沙未有回應指控，只稱結局一早料到。他憶述，1980年罷工結束時，工人把他扛在肩上歡呼，但其後也可能向他丟石頭算帳：「因為我們的勝利帶來了深層的改變，但人們並不喜歡活在真正的改變中。」

華里沙形容，從共產主義走向資本主義，難度有如「要把一碗魚湯變回魚缸裏的活魚」，但「為了自由和擺脫舊制，這是必要付出的代價」。

被問到從政生涯有否犯錯，華里沙沒正面回答，只說自己做到的是爭取波蘭獨立，其他要通過民主程序完成。「問題是我是否應繼續推動民主，讓民主體制更成熟發展，但這些當時都不在我計劃，我的計劃只是實現民主勝利，然後交給民主制度。我試圖闡述某些理念，不過國家並不支持我的理念。」

波蘭的反抗力量1989年亦出現巨變。1980年代末，團結工會全盛時期有近1000萬成員，幾乎1/4波蘭公民是團結工會成員，集結了工人階級、知識分子以及天主教會力量。團結工會在1990年代多次分裂，曾活躍於團結工會的成員，許多都另組政黨，如公民綱領及「法律與公正黨」（PiS）等。

一手創辦PiS的卡欽斯基兄弟，早年以法律顧問身分加入團結工會，曾是華里沙的左右手，在罷工運動和圓桌會議中，不乏這兩兄弟的蹤影。1990年代初他們加入華里沙的總統陣營，在政府擔任要職，但後來和華里沙漸行漸遠，昔日戰友最終變成敵人。

團結工會目前人數約40萬，影響力大不如前，加上團結工會與卡欽斯基（Jaroslaw Kaczynski）領導的右翼保守派執政黨PiS有着密切關係，其親政府立場惹質疑。早與黨友不和的華里沙亦退出團結工會。

華里沙受訪當日穿了一件印有波蘭文「憲法」字樣的衣服，被問到是否要藉穿衣表態，他微微點頭說：「波蘭憲法遭到破壞，行政、立法與司法的三權分立原則損壞了。」

斥右翼毁三權分立 籲歐盟踢走波蘭

華里沙認為，民主倒退不止限於波蘭，全球亦然，人民選出那些承諾改變政治面貌的政治人物，如民粹作風的特朗普及卡欽斯基，正是社會求變情緒的反映。他們給國家開出的政治藥方完全錯誤，反過來刺激了社會一小撮人的覺醒，尋找其他解決方案。

過去30年，波蘭從對歐洲充滿憧憬到現在反歐盟，雙方分歧擴大。

華里沙認為，歐盟需要改革，若波蘭、匈牙利不遵守歐盟規定便要退出，以德國和法國為首的歐盟重新組織，訂立新的法規，嚴格要所有成員國遵守。

盼兒子接棒 延續歐洲一體理念

訪問正值歐洲議會選舉，華里沙替隸屬反對派公民綱領的兒子雅羅斯瓦夫（Jaroslaw Walesa）高調拉票。他談起兒子一臉笑容，希望兒子能成為接班人：「我為自由理念和歐洲統一獻出了一生，希望他延續這條路線。」華里沙稱，自己的個人政治生涯已完結，想盡可能退下來，但很可惜今天有人在破壞他的美夢和所做的工夫，所以不得不站出來，嘗試做點能影響國家的事。