蘇丹軍警涉實彈清場 最少13死

「很多屍體被扔尼羅河」

為推翻執政30年的總統巴希爾，蘇丹民眾此前發動數個月的示威浪潮，今年4月軍方發動政變拘捕巴希爾，並由過渡軍事委員會接掌國家，但民眾拒絕收貨，數千人幾周以來在軍方總部外紮營抗議，要求將權力交給文人過渡政府。英國廣播公司報道，安全部隊昨早進入示威場地，親示威者的醫療組織「蘇丹醫生中央委員會」在社交網稱，在過渡軍事委員會命令鎮壓下，有多名示威者中彈身亡，「今天的屠殺中，死亡人數增至13名烈士」。有人報稱安全部隊「把很多屍體扔進尼羅河」。

示威者要求軍方交出政權

一名住在喀土木東部柏里區（Burri）的目擊者稱，他「聽到槍響，還看到從靜坐區冒出濃煙」。另一居民也說，看到穿警察制服的部隊試圖驅趕示威者。法新記者亦表示，聽到示威場地傳出槍聲，首都街上駐有大量荷槍實彈的安全部隊人員。多個阿拉伯電視台播出現場影片，顯示示威者所用的帳篷起火，有示威者逃跑。去年12月起帶頭發動全國示威的蘇丹專業人員協會昨斥責軍方的行動是「血腥屠殺」，呼籲民眾參與示威，推翻軍事委員會。蘇丹機師協會支持該呼籲，可能嚴重影響喀土穆航班運作。

過渡軍事委員會發言人卡巴席（Shamseddine Kabbashi）否認武力清場，「帳篷仍在那裏，那些年輕人都在自由走動」。

（法新社/衛報）