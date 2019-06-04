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2019年6月4日星期二
國際要聞
紐時：趙小蘭與華密切涉利益衝突 指助家族航運業務獲利 任運輸部長沒申報
江澤民校友 趙父創船運王國
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「新髮型」惹網民熱議
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加拿大官方報告：原住民婦遭「種族滅絕」
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「新髮型」惹網民熱議
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【明報專訊】美國總統特朗普周日在弗吉尼亞州離開位於斯特靈的私人高爾夫球場後，轉抵另一城鎮維也納的一間教堂。他在台上與牧師禱告時除下白色帽子，展示一頭金髮往後梳起的「新髮型」，引起網民熱議。
（路透社）
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紐時：趙小蘭與華密切涉利益衝突 指助家族航運業務獲利 任運輸部長沒申報
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