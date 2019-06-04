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「新髮型」惹網民熱議

【明報專訊】美國總統特朗普周日在弗吉尼亞州離開位於斯特靈的私人高爾夫球場後，轉抵另一城鎮維也納的一間教堂。他在台上與牧師禱告時除下白色帽子，展示一頭金髮往後梳起的「新髮型」，引起網民熱議。

（路透社）

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