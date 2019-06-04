特朗普今晤文翠珊 華為成關注點

中美貿易戰目前未見緩解，外界預計特朗普訪英之行會要求英國限制使用華為設備鋪5G網絡。正角逐保守黨黨魁的英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）昨接受BBC訪問稱，會小心注意所有美國談及有關華為的說話，「我們將仔細聆聽他們（美國）說什麼」。他又向CBS稱：「我們永不會作出影響我們與美國分享情報能力的決定。」另一問鼎保守黨黨魁的內政大臣賈偉德（Sajid Javid）稱，他不想任何高度受外國政府控制的公司，進入英國非常敏感的科技通訊領域。

特朗普今早會與即將下台的首相文翠珊會出席美英商界的圓桌會議。白宮視今次訪問是重整美英貿易的機會，文翠珊亦形容今次特朗普到訪是英美「特殊關係重要一周」，強調必須與美建立更緊密的貿易關係。特朗普好友、美國駐英大使約翰遜（Woody Johnson）周日表示，英國政府需要讓美國私營企業參與英國公立醫療系統「國民保健服務」（NHS），並允許包括「氯水雞」在內的美國農產品進入英國市場，作為英國脫歐後與美國貿易協議談判一部分。這番言論引起英國政壇反彈，衛生大臣、競逐保守黨黨魁的夏國賢（Matt Hancock）表明反對，「NHS不會出售，在任何未來貿易談判中它都不會出現在枱面上」。

出發前發文炮轟倫敦市長

另外，特朗普貫徹惹火本色，昨日人未到已先發文炮轟倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）。在美國「空軍一號」總統專機昨降落倫敦前幾分鐘，特朗普在Twitter發文炮轟簡世德是差劣的倫敦市長，「他是徹頭徹尾的失敗者，應專注打擊倫敦罪行，不是我」，又嘲笑簡世德身材矮小，「簡世德讓我想起我們非常愚蠢且無能的紐約市長白思豪，他也做得很糟糕——只有他身高的一半。」簡世德不滿政府盛大歡迎特朗普到訪，周日在報章撰文，將特朗普比作「20世紀法西斯主義者」，稱「特朗普是全球威脅最可怕的例子之一」。

（衛報/金融時報）