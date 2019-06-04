特朗普今晤文翠珊 華為成關注點

【明報專訊】美國總統特朗普昨抵達英國，展開3天國事訪問。英女王昨在白金漢宮花園為特朗普夫婦舉行歡迎儀式，並與兩人共進午餐。特朗普夫婦之後參觀西敏寺，然後在克萊倫斯宮與王儲查理斯夫婦茶敘，晚上到白金漢宮出席國宴。特朗普今早會與即將下台的英國首相文翠珊出席美英商界的圓桌會議，外界關注他此行會否要求英國限制使用華為設備。
中美貿易戰目前未見緩解，外界預計特朗普訪英之行會要求英國限制使用華為設備鋪5G網絡。正角逐保守黨黨魁的英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）昨接受BBC訪問稱，會小心注意所有美國談及有關華為的說話，「我們將仔細聆聽他們（美國）說什麼」。他又向CBS稱：「我們永不會作出影響我們與美國分享情報能力的決定。」另一問鼎保守黨黨魁的內政大臣賈偉德（Sajid Javid）稱，他不想任何高度受外國政府控制的公司，進入英國非常敏感的科技通訊領域。
特朗普今早會與即將下台的首相文翠珊會出席美英商界的圓桌會議。白宮視今次訪問是重整美英貿易的機會，文翠珊亦形容今次特朗普到訪是英美「特殊關係重要一周」，強調必須與美建立更緊密的貿易關係。特朗普好友、美國駐英大使約翰遜（Woody Johnson）周日表示，英國政府需要讓美國私營企業參與英國公立醫療系統「國民保健服務」（NHS），並允許包括「氯水雞」在內的美國農產品進入英國市場，作為英國脫歐後與美國貿易協議談判一部分。這番言論引起英國政壇反彈，衛生大臣、競逐保守黨黨魁的夏國賢（Matt Hancock）表明反對，「NHS不會出售，在任何未來貿易談判中它都不會出現在枱面上」。
出發前發文炮轟倫敦市長
另外，特朗普貫徹惹火本色，昨日人未到已先發文炮轟倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）。在美國「空軍一號」總統專機昨降落倫敦前幾分鐘，特朗普在Twitter發文炮轟簡世德是差劣的倫敦市長，「他是徹頭徹尾的失敗者，應專注打擊倫敦罪行，不是我」，又嘲笑簡世德身材矮小，「簡世德讓我想起我們非常愚蠢且無能的紐約市長白思豪，他也做得很糟糕——只有他身高的一半。」簡世德不滿政府盛大歡迎特朗普到訪，周日在報章撰文，將特朗普比作「20世紀法西斯主義者」，稱「特朗普是全球威脅最可怕的例子之一」。