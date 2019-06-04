江澤民校友 趙父創船運王國

趙錫成1928年生於上海嘉定，18歲考入上海交通大學主修航海，因而認識攻讀發電和運輸的江澤民。1949年5月，他畢業後被派到以叔叔趙以忠為船長的「天平輪」上實習，但船剛出港，內戰就打到上海，「天平輪」最後停泊台灣，他也從此離鄉別井。趙錫成隨後加入董浩雲家族的中國航運公司，1958年通過甲級船長特種考試，成了中國近代史上最年輕的船長，接着赴美半工讀進修，在董氏家族的商船公司做助理（從《董浩雲日記》可見他與趙錫成稱兄道弟），1964年以高分取得聖約翰大學工商管理碩士學位，同年創業福茂航運公司，主打美台航運。

與董建華父有交情

當年的福茂連一艘船都無，但趙錫成卻敢向美國農業部爭取運單，並得到長期訂單，讓公司奠下根基。1970年代中美建交，福茂剛好開始購船及擴充船隊，開始受惠於中美貿易。1988年，趙錫成把台灣業務遷到本港，與中國船舶工業總公司締約，成為中國出口美國的主力貨運公司。在江澤民任上海市委書記時，趙錫成向上海一家國營船廠訂船。江澤民當上國家領袖後，趙錫成最少6次與他見面。趙錫成去年已退出福茂的業務，由女兒趙安吉接任。

（綜合報道）