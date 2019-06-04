紐時：趙小蘭與華密切涉利益衝突 指助家族航運業務獲利 任運輸部長沒申報

趙小蘭（Elaine Chao）91歲父親趙錫成（James Chao）在1949年共產黨掌權前逃離中國大陸，之前他曾在上海交通大學修讀航海學，其間和後來當上中國國家主席的江澤民是同校同學。趙錫成1964年在美國創立福茂集團（Foremost Group）。如今，它的貨船主要由中國國有造船廠建造，大多在利比里亞和香港註冊，所載貨物超過70%運往中國，大部分是鐵礦石，對中國建造業貢獻巨大。1984年，文件顯示趙家入股一家國有海事電子設備製造商，該公司與當時江澤民任部長的電子工業部關係密切。江澤民幾年後成為中共領導人，之後趙錫成最少與他見過6次面。

沒披露曾任武漢市政府顧問

1970年代尾前，趙小蘭曾在福茂工作，但她在2017年任命聽證會上，並沒有提及她的家族與中國航運業的廣泛聯繫。儘管參議院的問卷要求被提名者列出所有榮譽職位，但她也沒有披露其曾在中國所得的榮銜，如2009年成為武漢市政府的國際顧問。運輸部一名官員稱，這只是疏忽所致。

《紐時》報道，趙小蘭多次利用自己的關係和地位來提升福茂聲譽和知名度（見表）。作為特朗普麾下的運輸部長，她多次出席家族生意的推廣活動和接受中國傳媒訪問。當年趙小蘭亦準備在特朗普上台後首次訪問中國，但訪問前提出一系列「不尋常要求」，包括要求聯邦官員協助安排最少一名家屬參與行程，並安排最少兩名家屬出席與政府官員的會面。美國駐華大使館官員就此向國務院提出道德方面的疑慮，報道引述一名參與行程的國務院官員說，趙的家人商業利益可能會因這些會面而受影響，這要求「令人憂慮並不恰當」。特朗普政府隨後宣布取消趙的行程，運輸部並未說明原因，但一名發言人後來解釋是特朗普當時要召開一場內閣會議。

要求官員安排趙家人參與訪華

美國政府道德辦公室（Office of Government Ethics）前總法律顧問的格林（Marilyn Glynn）認為，趙小蘭應該迴避那些會廣泛影響航運業的決策，她說：「她（趙小蘭）可能會想確保她的家族企業不會受到任何政策選擇的不利影響，或者是給人有這種印象。」

除了趙小蘭家族，其丈夫、參議院多數黨領袖麥康奈爾也獲益。報道稱，趙小蘭與麥康奈爾在1993年結婚，在婚後近30年間，趙氏家族總計向麥康奈爾與相關組織捐款超過100萬美元（780萬港元），有助他競選參議員。2008年，趙錫成送給麥康奈爾夫婦一份高達2500萬美元（約1.95億港元）的禮物。

趙聲明稱自己及家人「愛國的美國人」

運輸部發言人否認趙小蘭存在任何利益衝突，趙小蘭亦在一份聲明中強調美國身分，說：「我的家人都是愛國的美國人……對這個國家貢獻良多。」福茂首席執行官、趙小蘭妹妹趙安吉（Angela Chao）稱，姊姊只是以「家庭成員」的身分出席福茂有關活動，又否認公司只聚焦中國，「我是美國人，如果我不是有中國人臉孔，就不會被拉上中國」。

（紐約時報）