波蘭總領事：六四投人生第一票

亞當卓1980年代中期初出社會，他憶述波蘭經濟陷入困境，每樣生活必需品均見短缺，廁紙及牛油等均是「奢侈品」，更嚴重的問題是缺乏個人權利，「你不能公開表達意見……你永遠不會知道有誰在隔壁竊聽，然後舉報你」。

官媒獨大 民間自發傳播選舉資訊

波蘭曾於19世紀亡國逾100年，二戰中經歷納粹德國統治，再受蘇聯控制逾40年，亞當卓坦言，波蘭人一直認為「民主是一場夢」。他指共產政權時代雖有舉行投票，惟實際上並無選擇，因此他一直無參與，直至1989年6月4日首次民主選舉才投下人生第一票。他憶述選前當地只有國營媒體，消息不能盡信，需要靠民眾之間自行傳播選舉資訊。當時人人都視其為一場革命，他形容得知團結工會取得壓倒性勝利的喜悅難以言喻：「我們狠狠擊敗了共產政權。」

波蘭隨後推行經濟及政治改革，亞當卓指出，市政廳過往以老人家議政居多，但選後隨即有大批年輕人獲邀參與改革，他亦是其中一員。他引述波蘭籍教宗若望保祿二世的說話，認為波共倒台最重要的教訓是「不要恐懼」（have no fear）。

今右翼上台 憂民粹主義礙民眾思考

波蘭的右翼執政黨「法律與公正黨」2015年上台，亞當卓坦言當時得知結果令人意外，但認為反映選舉自由。他認為民粹主義是全球趨勢，笑言波蘭只是再度成為「先驅」。他認為民粹主義者會作出許多承諾，以吸引民眾，而民眾出於天性懶惰，往往希望有人為他們做決定，憂慮民粹主義崛起會阻礙民眾思考。

明報記者 陳籽穎