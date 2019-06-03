研究：「愛的荷爾蒙」改善自閉症

「自閉症譜系障礙」是目前被稱為自閉症或亞氏保加症候群等發展障礙的一種，平均100人中有逾1名患者，目前尚無有效治療藥物。

施用催產素 患者會話表情變化較豐富

位於靜岡縣濱松市的濱松醫科大學等組成的研究團隊，給予自閉症患者6周催產素後，把溝通能力指標之一的會話中開心與驚訝等表情變化豐富程度，加以分析和量化，再跟未施用催產素的患者作對照分析。

結果顯示，被給予催產素的患者在表情變化較豐富；即使停用後兩周，量化數值依然維持較高程度。研究團隊認為，這顯示催產素的效果似乎是可持續的，未來經臨牀試驗確認藥效，有望和藥廠合作製造藥物。

美大學：自閉症因「垃圾DNA」突變

另外，美國普林斯頓大學等機構研究人員在新一期英國《自然·遺傳學》雜誌上發表報告，表示分析了1790名自閉症患者的基因組後，發現自閉症可能是患者體內「垃圾DNA」發生突變的不良後果。人類基因組中僅有1%到2%的部分負責編碼蛋白質，其餘部分過往被認為是沒有用處的「垃圾DNA」。不過，近來有愈來愈多的證據顯示，「垃圾DNA」在許多生理機制中起到重要的調控作用。除了可能涉及自閉症，還可能對癌症和心臟病有影響。

（NHK/新華社/中央社）