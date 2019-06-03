日本內望：安倍對美外交的不安 ／文：張望

在這4天的訪日行程期間，有一段小插曲值得回味：5月26日黃昏，首相安倍晉三陪同特朗普在東京國技館觀看夏季相撲比賽。起初，特朗普總統神情凝重，或許對相撲的規則完全摸不着頭腦。此時，安倍不時以緊張的眼神偷瞄特朗普，觀察他對相撲比賽的反應，並不時幫忙現場解說。安倍的神情，猶如正在參加客戶招待活動的日本公司上班族，深怕怠慢了對方老闆。安倍心裏到底擔心什麼？

愈是周到款待 愈是對美不安

本次日本精心安排的對美外交大戲，毫無疑問是出自綿密的現實政治計算。為了防止美國強大的貿易談判外壓擾亂自民黨7月的參議院選舉佈局，安倍可謂施出渾身解數：會見新天皇、高爾夫球陪練、觀摩大相撲、品嘗六本木高級料理、視察海上自衛隊準航母「加賀」號，都是為了討好特朗普的高規格安排。在為夏季相撲冠軍頒獎時，特朗普竟然可以破例穿着皮鞋登上相撲土俵，世界上最為頑固保守的日本相撲界也為安倍外交貢獻至極（日本傳統規定，登上土俵的人，要麼赤腳，要麼穿拖鞋）。可以說，日方愈是周到款待特朗普，其所隱含的對美不安感則愈強。日方期望，在如此賓至如歸的款待下，一再強調「美國優先」的特朗普在未來的日美貿易談判中不要對日本逼得太緊，因為這攸關自民黨的農民票和夏天參議院選舉的勝負。但結果換來的，只是特朗普調整日美貿易談判的時間表至8月而已。美日兩國在農副產品、汽車、服務貿易等方面並未取得實質性進展，而且特朗普堅決否定了美國重新加入跨太平洋伙伴協定（TPP）的可能性。

也正因為特朗普所帶來的不確定性，作為對美懷疑的防範措施，近年來中日關係在一定程度上得以改善。海空聯絡機制的建立，中日達成第三方市場合作的協議，兩國首腦的定期見面，都在安倍的主導下一一實現。安倍目前的外交策略，符合國際關係學現實主義理論中的避險戰略（hedging，又稱對冲戰略），即尋求在中美兩強之間的平衡點，保持外交的靈活度，即防止被美國盟友拋棄的可能，又對中國同時採取經濟交往和軍事制衡，以實現日本國家利益的最大化。

6月大阪G20主場 日本兩邊下注

長期觀察日本安全防衛問題的美國外交關係協會專家史密斯（Sheila A. Smith）在其2019年出版的新著Japan Rearmed: The Politics of Military Power中指出，2017年以來安倍領導下的日本加速強化防衛力量，表面上看來是出於防範不斷核試的朝鮮和日益強大的中國，但同時也隱含着對美國是否願意對日本作出安全承擔的高度懷疑。基於這種懷疑，於6月末即將在大阪舉行的G20峰會，我們將會看到一個源於不安情緒的、戰略自主性更強的日本，在中美兩強之間左右逢源，兩邊下注。

張望

早稻田大學國際教養學部副教授