奧運傳聖火宣揚復興 日災民憂粉飾太平

起點福島 途經全國多個天災災區

日本政府將東京奧運定位成「復興奧運」，環繞全國47個都道府縣的聖火傳遞路線中亦包含不少天災的受災地，包括路線起點、2011年日本大地震重災區福島縣的體育場館J-Village、於2016年熊本地震中嚴重受損的熊本城等。不少災民對聖火傳遞感期待。

福島縣大熊町今年4月解除避難指示後，獲選為聖火傳遞路線之一。即將遷回當地的新妻茂形容聖火傳遞是「一生難得一見的盛事」，希望原居當地的居民早日遷回，一同迎接火炬手。來自岩手縣釜石市的高中生中山七海亦對該市入選感光榮，希望全國發出信息，只要同心合力便能讓災區復蘇。去年遭豪雨侵襲的廣島縣吳市如今仍會因降雨出現山泥傾瀉，暫居臨時房屋的災民井田完司稱，希望在明年5月聖火傳遞前令當地恢復原貌，自己會參與支援工作。

《朝日新聞》指出，不少災區復興路遙。例如福島縣入選的6個市鎮中仍有不少地區輻射水平過高，即使部分地區已解除限制進入禁令，大部分居民仍未遷回。

福島縣大熊町農民根本友子稱，雖然希望藉聖火傳遞讓外界了解災區現况，但擔心復興印象言過其實，令人不再關注。在會津若松市避難的橘秀人稱，回歸災區生活的民眾不多，希望聖火傳遞的宣傳與現實不會相差太遠。

熊本熊「太年幼」 不符火炬手要求

另外，日本大熱吉祥物熊本熊擬申請擔任2020年東京奧運火炬手，惟因安全等問題，恐落選收場。《熊本日日新聞》透露，熊本縣政府人員早前向東京奧組委探聽意向時，對方卻直指熊本熊「不是人類」，官方資料顯示其「只有5歲」，不符合火炬手需年滿13歲的要求，亦恐其無法自行安全運送火炬，料不會獲選。縣政府人員其後提出讓熊本熊擔任聖火傳遞活動的接待人員或表演嘉賓，但亦遭奧組委以熊本熊涉及商業營利活動而拒絕。熊本縣政府稱，熊本熊是宣揚災後復興的最佳人選，希望奧組委考慮讓熊本熊參與東京奧運。

（每日新聞/朝日新聞/熊本日日新聞）