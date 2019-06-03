美簽證新例 需申報社交帳戶 料1470萬人受影響

在新規定下美國非移民簽證申請者填寫「DS-160」表格時，要按當局列出的社交網站名單，剔選並提供過去5年使用相關網站的帳戶名稱，並主動提供不在名單上其他網站帳戶的細節。移民簽證申請亦同樣要申報，此前只有要被額外審查的人，例如曾到過受恐怖組織管治的國家的人，才需提交這些資料。申請表格亦提供「沒使用社交網站」的選項，但有官員稱作虛假陳述的申請人會在入境上面臨嚴重後果。

申請表格列出的網站包括facebook和Twitter等外國主流社交網站，亦包括影片網站如YouTube，以及中國民眾常用的新浪微博、微信和影片分享網站優酷等。

當局稱助阻截危險人物

當局稱新措施有助甄別出危險人物。《國會山莊報》引述官員說：「我們注意到近年在各地，社交網站成為推動恐怖主義情緒和活動的主要平台。這（新措施）將成為重要工具，阻截恐怖分子、公共安全威脅和其他危險人物，取得移民福利及踏足美國。」政策是因應總統特朗普2017年3月簽署行政命令要求加強審查簽證申請人，國務院去年3月提出建議，日前正式實施。國務院表示，當局持續研究改善保障美國公民的措施。

人權組織斥監控 恐掀寒蟬

美國公民自由聯盟（ACLU）稱，沒證據顯示監控社交網站帳戶是有效及公平的做法，只會造成民眾在網上自我審查及歧視。有外國網民表示人們申請美國簽證前，應先在社交網站「唱好」美國總統特朗普，亦有內地網民透露此前申請美國簽證時，其老師「教路」把社交軟件所有紀錄刪除，免被翻舊帳。

中國駐美國大使館提醒要前往美國的中國公民，申請簽證時應遵守相關法律，如實填寫赴美目的等資料，並且不要參與跟簽證類別不符的活動。

（BBC/彭博社/國會山莊報）