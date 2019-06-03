3天行程多英王室成員參與

特朗普去年7月官式訪問英國時，獲邀到溫莎堡與英女王茶敘，今次國事訪問將會與多名王室人員見面，包括王儲查理斯與妻子卡米拉、安德魯王子等。美國CNBC指出，特朗普參與的活動有不少王室成員參與，反映英方安排活動時相當了解他的外訪個人喜好。美國的戰略與國際研究中心歐洲項目負責人康利（Heather Conley）表示，相信特朗普會很期待與王室成員的互動。

至於成為首個嫁予英國王子的美國人梅根因剛誕下兒子，正在放產假，不會跟特朗普見面。她2016年批評特朗普製造分裂和厭惡女性，稱若特朗普當選美國總統，她會搬到加拿大生活。特朗普上周五（5月31日）接受英國《太陽報》訪問，記者問他對於梅根的話和最終嫁到英國有何意見時，他答：「很多人都搬到（英國）這裏生活，我可以說什麼？我不知道她這樣討厭（nasty）。」之後他再回應提問，表示出了一名「美國王妃」也是一件好事，認為梅根將會成為優秀的王室成員。

否認斥梅根討厭

白宮上周六澄清，指特朗普並非指梅根討人厭，「討厭」指的是當時記者所讀出的梅根對他的批評。

（Politico/法新社/CNBC）