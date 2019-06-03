促年內脫歐 評保守黨魁選戰 特朗普訪英前夕 被斥干預內政

特朗普將於周一（3日）展開3天訪英行程。他向《星期日泰晤士報》稱，英國必須今年內完成脫歐程序，亦應準備好無協議脫歐，如歐盟拒絕接受英國的要求，英國應拒絕支付500億美元（約3900億港元）「分手費」，「若你得不到公平的協議，你便要離場」。他說，支持前外相約翰遜，以及前英國脫歐事務大臣藍韜文、 內政大臣賈偉德、前就業及退休保障大臣麥蔚宜出任下任首相，又認為英國保守黨如拒絕讓英國脫歐黨領袖法拉奇（Nigel Farage）參與脫歐談判「是個錯誤」，因對方是個「非常聰明的人」，會令談判有好結果。

特朗普又談及即將離任的首相文翠珊，認為她的談判手法令歐盟在脫歐問題上無甚損失風險，承認曾叫文翠珊透過訴訟或其他方式，要求歐盟就任何令英國蒙受重大損失的錯誤賠償，但英國未有選擇此做法，令英國難獲理想協議。特朗普評點英國政客，形容前外相約翰遜是朋友，當首相「將會很卓越」。他又警告，英美在情報及軍事緊密合作，若工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）不當美國是朋友，那就「犯了錯誤」。

被問及英國政府計劃讓中國科技企業華為有限度參與建設當地5G網絡一事，特朗普指出美國與英國的情報組織合作密切，促請英國應在國家安全的立場上「非常小心」地處理此事。

簡世德斥法西斯 英不應歡迎

杯葛出席國宴免與特朗普同席的郝爾彬（Jeremy Corbyn）批評，特朗普公開支持約翰遜，試圖決定下任英國首相人選，是對英國民主的干預，完全不能接受。倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）則在《觀察家報》撰文，批評特朗普「無恥地」介入保守黨黨魁選舉，又斥他鼓動支持者的極右言論「與20世紀的法西斯無異」，危及自由與人權等價值，堪稱是「全球威脅的一例」，認為英國不應以紅地氈歡迎特朗普到訪。

民眾示威相迎 料25萬人參與

英國多地有民眾擬舉行示威，抗議特朗普跟其相關的主張。其中由Stop Trump Coalition組織主辦的倫敦市中心示威估計將有多達25萬人參與。

（星期日泰晤士報/觀察家報/路透社）