加國報告：殺原住民屬種族滅絕

加拿大廣播公司上周五依據所得的文件副本報道，該份1200頁文件提到︰「種族滅絕是本報告中詳述的社會習慣、假設和行動的總和。國家調查的發現支持這些行為的特點，包括對原住民婦女、女孩和性小眾的暴力行為，為種族滅絕。」

耗資5億 逾2000人作證

在兩年半耗資達9200萬加元（逾5億港元）的調查期間，當局舉行了24場公開聽證會，聆聽了受害者家屬、學者、官員等逾2000人作證。報告稱受害原住民人數估計逾4000，儘管已不能掌握實際數字，但證據直指原住民婦女被失蹤、被害，源於警方拙劣的調查、有系統的種族主義、漠不關心和政府無能等。報告還提出230項建議，例如加強刑責、收緊加害者的保釋條件等。

多年來，維權人士與原住民一直敦促渥太華政府就大批女原住民失蹤或被殺展開調查；2014年原住民少女方丹（Tina Fontaine）謀殺案，引發舉國支持加強保護原住民女性。此前的保守黨政府一直拒絕調查，直至杜魯多政府上台。

（英國廣播公司/加拿大電視台）