弗州前公僕血洗政府大樓 至少12死 疑不滿被解僱行兇

槍手合法購入槍械

40歲槍手克拉多克（DeWayne Craddock）持近幾周合法購置的一支步槍和一支點45口徑手槍，上周五（31日）下午近4時闖進弗吉尼亞灘（Virginia Beach）綜合大樓亂槍殺人。公共事務職員邦東受訪稱，她和約20名同僚事發時馬上把門關上，又搬辦公桌堵門，並聽到外面的叫嚷和驚喊聲。弗吉尼亞灘警長切爾韋拉（James Cervera）表示，4名警員接報到場後火併槍手一段長時間，槍來彈往令現場宛如戰場，其間有一名警員中槍，猶幸有防彈背心保命。槍手最後中槍倒下，送院後證實不治。事件導致12人斃命，11人是政府僱員，最先的受害人在槍手的汽車外遇害，其餘在大廈3個樓層之間。另有3人危殆，1傷者情况良好。警方在現場檢獲多個空的擴容彈匣（容量大於尋常彈匣）。

任政府工程師 沒嚴重案底

弗吉尼亞灘通訊主管希爾表示，案發的2號樓是該市的公共工程、信息技術和規劃部門所在地，有多個辦公室，還有不少公眾人士到那裏申請建築許可或處理與城市開展等有關的事務。

警方表示，克拉多克是「入職多年的現役僱員」，但《華爾街日報》、美國有線新聞網絡等傳媒稱他是「心懷不滿」的員工，他似乎最近被解僱，到事發大樓犯案似為「報復」。美國傳媒報道，克拉多克2002年於弗吉尼亞州老道明大學土木工程學士畢業，曾任國民警衛軍，2008年獲得專業工程師執照。他是入職多年的公共事業工程師，為市政府工作15年，其名字常見於市政府的通告，一般列之為公共工程聯絡人。他除了交通違例告票外，沒有犯罪紀錄，最近幾周「數度」合法購入槍彈，當局在其家中也發現槍械。

美國今天（2日）是每年一度追求加強槍管的「全國槍械暴力警醒日」，但此案卻是今年以來美國最大傷亡的槍擊血案。市長戴爾（Bobby Dyer）說︰「這是本市史上最具破壞性的一天。」

按追蹤槍械暴力事故的團體「槍械暴力檔案」（Gun Violence Archive）數據，這剛好是今年頭5個月內，第150宗涉及至少4名死傷者（不計槍手）的槍擊案，總共造成165人死亡。而最近一宗同釀12人罹難的槍擊案，發生於洛杉磯市郊，距今僅7個月。

（綜合報道）