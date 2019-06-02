Google涉反壟斷 美司法部擬調查

報道引述多名消息人士指出，司法部反壟斷部門和聯邦貿易委員會（FTC）官員最近商討後，決定由司法部負責對Google展開新的反壟斷調查。報道指，司法部近幾周已做好調查準備工作，將審視Google搜尋引擎及其他業務的營運方式，尤其是在搜尋結果中優先顯示自家業務的做法。司法部及FTC拒絕評論有關報道，Google也未對此作出回應。

FTC之前曾對Google展開廣泛的反壟斷調查，於2013年結束後沒有採取行動，但在FTC施壓下，Google改變部分營運方式，包括同意停止取用對手網站的評論或數據用到自己產品上，也允許廣告商導出數據，獨立評估廣告營銷活動。

遭歐盟重罰 印度調查

Google在歐洲多次被指壟斷及罰款，今年3月才因限制一些網站顯示競爭對手銷售的廣告，遭歐盟反壟斷監管機構重罰14.9億歐元（約130.4億港元）。路透社日前報道，印度也已下令調查Google涉嫌壟斷。

美國愈來愈多政客開始質疑科網巨擘壟斷市場，民主黨總統參選人沃倫（Elizabeth Warren）早前便主張把亞馬遜、Google及facebook等大公司分拆，同樣競逐總統位的民主黨參議員賀錦麗（Kamala Devi Harris）也支持分拆。對於司法部可能調查Google，共和黨參議員霍利（Josh Hawley）說：「這是非常重大的消息，早該這樣做。」

（華爾街日報/路透社）