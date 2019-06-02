訪英前夕 特朗普：約翰遜勝任首相

特朗普去年7月訪問英國前接受《太陽報》專訪時，亦曾讚約翰遜（Boris Johson）會是「很好的首相」。時隔近一年，英國政局出現巨大轉變，首相文翠珊因脫歐協議未通過，將在6月7日下台，保守黨進入黨魁選舉，至今已有12人表態出選，包括約翰遜。特朗普訪英前夕再度大讚約翰遜，說：「我做過一番研究，我了解每名參選者，但我認為約翰遜會做得很好，我認為他會極佳。我喜歡他，我一直很喜歡他。我不知道他會否當選，但我認為他是很好的人，很有才華。」他同時讚賞另一名角逐者、承諾增加國防開支的外相侯俊偉（Jeremy Hunt）。

稱多名競逐者尋求美支持

特朗普稱，多名競逐黨魁者尋求他支持，但沒透露這些人的名字，但表示不包括曾批評美國對伊朗立場的環境大臣高文浩。特朗普上周表示，訪英期間可能與同為英國脫歐大力推手的約翰遜和脫歐黨領袖法拉奇會面。《泰晤士報》報道，白宮官員正準備安排特朗普與約翰遜會面，法拉奇則稱，他被禁與特朗普會晤，因首相府告知特朗普團隊不會安排有關會面。

特朗普此行將展示與英國保持友好關係，但他力挺約翰遜，將與文翠珊關係進一步緊張，特朗普周二亦預計會向文翠珊就英國使用華為設備建設5G網絡表達不滿。

（綜合報道）