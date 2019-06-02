美媒：貿易代表財長不滿向墨徵稅

徵稅獲鷹派顧問支持

特朗普上周四宣布本月10日起對入口墨西哥貨品加徵5%關稅，並警告會逐月增加至25%，直到墨西哥設法阻止非法移民進入美國為止。《華爾街日報》引述知情人士稱，特朗普想以關稅逼墨西哥已有一段時間，隨着取道墨西哥進入美國的人蛇增加，特朗普逐漸失去耐性，才決定不顧幕僚勸阻，以關稅威脅墨西哥政府。全國廣播公司引述消息人士報道，特朗普的決定獲得其鷹派移民顧問米勒（Stephen Miller）支持，萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長梅努欽則反對特朗普的做法。

報道引述知情人士稱，萊特希澤認為取代北美自由貿易協定（NAFTA）的《美墨加協議》（USMCA）已在眾議院遭遇阻礙，此時對墨西哥貨品加徵關稅，將令情况更棘手。一名內閣官員透露：「萊特希澤很不高興。」知情人士又稱，萊特希澤與眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）擁有極佳工作關係，推動國會批准USMCA有所進展，華府部分人士擔心，特朗普最新動作恐使萊特希澤取得的進展化為泡影。

墨西哥全國農業協會表示，美墨貿易衝突若惡化，政府應以特朗普的共和黨票倉生產的農產品為報復目標，但強調這種報復措施只能作為最後手段。

（華爾街日報/全國廣播公司）