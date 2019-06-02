實施1個月 氮氧化物降四成

二氧化氮排放7年最低

馬德里科技大學（Technical University of Madrid）今年3月發表報告，指低排放區政策實施1個月後，「馬德里中心」區的氮氧化物及二氧化碳排放分別下降了38%及14%，而就整個城市的排放量而言，則分別下降9%及2%，可見措施並非只惠及市中心地帶。區內唯一的空氣污染監測站在4月錄得的數據亦顯示，該區的二氧化氮排放較去年下降近半成，達至近7年來的最低點。

環保組織「採取行動的生態學家」（Ecologists in Action）指出，措施改善空氣質素的成效較預期顯著。組織的巴爾塞納（Juan Bárcena）指出，低排放區向來是馬德里空氣污染的3大重災區之一，在實施低排放區政策後，卻一躍成為空氣質素最佳的5個監測站之一，只排在綠化地區之後。

主管環境事務的馬德里市議員薩瓦內斯（Inés Sabanés）則指出，區內包括商業購物街格蘭大道（Gran Vía）在內的多條主要道路，交通流量下降了近26%，相對地使用地鐵的人數則有所上升，當局已增加公共交通工具的班次以應付乘客需求，她形容措施達到預期效果。

（國家報）