馬德里汽車低排放區擬「開倒車」 放寬限制 勢成歐洲城市先例

面臨歐盟罰款 推低排放區挽救

歐洲環境署估計，西班牙每年約有3萬人因空氣污染死亡。歐盟委員會去年1月嚴正要求西班牙正視空氣污染問題，否則將會採取法律行動，意味西班牙或會面臨數以百萬計歐元的罰款。左翼政黨「更加馬德里」（Más Madrid）的馬德里市長卡梅納（Manuela Carmena）去年11月底推行低排放區政策，在市中心逾470公頃地區列為「馬德里中心」（Madrid Central），只容許零排放汽車、當地居民及公共交通工具等進入，部分不合規格的汽車只能到區內公園或公共停車場，而污染最嚴重的重型貨車只能於上午7時至下午1時駛進有關區域。

在上周日（26日）舉行的地方選舉中，人民黨雖然在馬德里自治區不敵左翼工人社會黨而屈居第二，但將會與中間偏右的公民黨，以及新加入政府的極右「聲音黨」（Vox）合作，籌組聯合政府。人民黨的馬德里自治區主席人選迪亞斯（Isabel Díaz Ayuso）在4月的競選活動中，曾表示交通擠塞「並非令人享受的因素，但這是我們城市的身分標誌，顯示街頭一直充滿生氣」，又指這與馬德里的夜生活息息相關。

市長：有其他辦法應對氣候變化

同一政黨的馬德里市長人選阿爾梅達（José Luis Martínez-Almeida）明言，上任後首項工作將會處理「馬德里中心」，包括放寬限制地區及允許貨車進入等。他認為有其他方法更有效對抗氣候變化，例如為市民提供補貼購買低排放汽車。其盟友「聲音黨」亦表明低排放區措施「即將完結」。阿爾梅達又說，人民黨將會優先處理街道整潔和保育問題。人民黨過去執政期間亦曾提出類似環保措施，但限制明顯較為寬鬆，包括容許汽車進入多條主要道路，亦豁免貨車等運輸車輛。

環團憂影響健康

雖然有報告指「馬德里中心」有效改善市中心空氣質素及交通擠塞問題（見配稿），但當地自僱運輸司機協會主席比利亞韋德（Antonio Villaverde）稱，該行業因為經濟危機，很多司機根本無力負擔新車，惟繼續使用舊排放標準的汽車。他指政策令貨車司機工作受阻，導致市內出現供應短缺，小型運輸商亦可能因此倒閉。環保組織「採取行動的生態學家」（Ecologists in Action）則表示，擔心放寬限制將會為公共衛生帶來嚴重後果，尤其是兒童、孕婦及長者等群體。

右翼黨派向來多質疑「氣候變化論」是「騙局」，並強調經濟利益與鼓吹民粹，近年部分國家在右派上台後都採取反環保措施。除馬德里外，美國特朗普政府上台後放寬油氣田開發，又退出《巴黎協定》，巴西右翼政府去年底上台後推行被指有害環保的措施，包括開發亞馬遜雨林（見表）。

（衛報/西班牙國家報）