美校區擬人臉辨識防槍擊案 家長憂監控

這套名為「神盾」（Aegis）的系統會偵測進入校區者的面貌，並與資料庫配對，當發現有被禁止進入當地校園的人，例如性罪犯、被停學或停職的學生及教職員，或其他被視為具威脅者進入校區，會即時通知當局。美國有部分校區已引入臉部辨識系統，但洛克波特市校區8間學校的系統不止在校門安裝攝影鏡頭，學校大樓內的走廊及其他不同地方都會裝設，只有課室除外。居民舒爾茨的女兒就讀高中二年級，他認為系統效用低且侵犯私隱，因系統發揮效用的前提是得悉誰會成為槍手，還要那人不蒙面，而即使發出警告也不能及時阻止襲擊發生。

當局未批：須證保障學生私隱

洛克波特市校區學監布拉德利（Michelle Bradley）稱，美國不時發生校園槍擊案，情况令人沮喪，案件多數涉及與受襲學校有關的學生。她強調，系統不會記錄學生、教職員和訪客等不在威脅之列人士的行蹤，期望系統在今年9月新學年啟用。

紐約州教育部門稱，當局並未批准洛克波特市校區使用該系統，在當局收到文件證明學生個人資料得到保護前，校區不可測試系統。

（CNN/衛報）