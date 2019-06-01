被控產假歧視 摩通賠4000萬和解

產假條件男女不一 員工興訟

案件由美國公民自由聯盟（ACLU）和一間律師行代表在摩通任職的父親們提出訴訟，涵蓋2011至2017年的相關投訴。首名指控公司產假政策歧視的男僱員羅通多（Derek Rotondo）稱他的兒子出生後，向公司申請以「主要照顧者」放14周產假，但人事部指該規定僅限女職員，她們可申請最多16周有薪產假。

ACLU稱摩通的男職員最多只能申請2周有薪產假，因他們被介定為共同父母，除非能證明其伴侶無法照顧子女或已回工作崗位。羅通多2017年向公平就業機會委員會（EEOC）投訴遭性別歧視，摩通隨後同意給予16周產假。羅通稱，摩通在他提控後已澄清，那些希望成為「主要照顧者」的男女僱員都享有同等福利，他對此表示歡迎。

摩通代表表示，他們除賠償500萬美元，亦會加強員工訓練，以處理性別中立假期的新政策。

（法新社/ACLU/金融時報）