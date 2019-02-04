越南撲殺200萬豬 促全民抗疫 非洲豬瘟蔓延3/4國境 籲商戶囤肉應對

越南農業與農村發展部長阮春强昨天表示，全國58個省及5個直轄市中，非洲豬瘟正在其中48個地方蔓延，殺豬數量由上周的170萬頭增至200萬。阮春强說：「這是極之危險的疾病……我們必須凝重地予以打擊。整個政治架構須參與抗疫。」他呼籲消費者毋須停吃豬肉，同時鼓勵商界囤貨以備下半年供應短缺，還勸喻農民目前不要增加養豬，須轉而集中增加養殖牛犢、家禽和水產。

越南現時有3000萬頭豬，絕大部分供應國內所需，豬肉佔該國肉食供應總額達四分之三。該國禽畜生產部去年10月發表調查報告指出，該國豬農、屠房、商販對食安衛生的警覺「依然有限」。

專家警告緬甸老撾將爆疫

法國動物流行病學家羅歇（Francois Roger）指出，越南、柬埔寨「大概沒有足夠技術能力控制非洲豬瘟」，而緬甸、老撾「禽畜基建和監察系統薄弱」，料不久將出現病毒，繼而可能成為東南亞的流行病。日本、韓國、台灣、澳洲和菲律賓現已加強管制，充公旅客攜帶入境的豬肉類產品和訂立高昂罰款。

朝鮮首現個案 糧荒勢加劇

另外，朝鮮農業省周四（5月30日）向總部設在法國巴黎的世界動物衛生組織（OIE）報告，其跟中國接壤的北部慈江道雩時郡一個豬場，5月25日確診該國首宗非洲豬瘟個案。該豬場自5月23日起有77頭豬死亡，當局另撲殺22頭豬，並封鎖了周邊地區，規管出入和消毒。朝鮮爆發非洲豬瘟恐令該國糧食危機雪上加霜。該國備受國際制裁，又連遇熱浪水災，陷於近十年最嚴重失收，逾千萬人糧食不足。

（路透社/彭博社/新華社/韓聯社/中央社）