韓媒：朝鮮處決特金會主責外交官

《朝鮮日報》引述消息人士稱，今年3月金赫澈與外務省另外4名官員被指「包容美帝、背叛首領」，受間諜罪調查，其中金赫澈「因為匯報談判拙劣、沒有適當捕捉美方意圖」，在平壤美林空軍機場遭處決。金英哲則被撤職並送往慈江道勞改，偕金赫澈參與美朝實務會議的統戰部統一策略室室長金聖惠，則被送進政治犯收容所（即集中營）監禁，在峰會上擔任金正恩即時傳譯的申慧英因傳譯失誤「損害最高尊嚴權威」，也被送入政治犯收容所，而擔任勞動黨宣傳鼓動部第一副部長的金正恩胞妹金與正，則在停職反省。

美國國務卿蓬佩奧昨日回應稱，美方正在查證消息。韓國青瓦台官員稱，確認事實前不宜下判斷或評論。路透社引述一名外交消息人士報道，有迹象顯示金赫澈等確因峰會破裂而受罰，但沒有處決證據。

美：正查證消息 韓：不宜下判斷

金赫澈2015年起任駐西班牙大使兩年，今年1月才在外交談判舞台露面，跟美國談判，獲譽為政壇新星。金英哲曾為美朝談判兩度訪美，是金正恩心腹，但4月底無隨行訪俄，同日傳出其統一戰線部部長職務由張金鐵接替。不過韓國國情院稱，金英哲仍保留朝鮮勞動黨副委員長和國務委員職務，不認為他失勢。《韓國經濟》周一（5月27日）報道，中國對朝消息人士所悉，金英哲患病入院。至於金與正最近一次亮相是4月11日的朝鮮最高人民會議。

金赫澈及金聖惠自2月「特金會」後久未露面，已惹人揣測金正恩整肅其談判團隊。朝鮮官媒《勞動新聞》周四的社論更惹人猜疑，寫道：「那些假裝為領袖辦事、背後別懷目的、做着別的夢的人，那些對領袖背信棄義的反黨、反革命行為，將難逃嚴峻審判。」這說法與2013年該報指摘遭處決的金正恩姑丈張成澤「反黨，反革命」相似。有韓國分析家表示，朝鮮官媒發表這類警告，多在需要政治清洗或提醒幹部要忠誠之時。

過往曾誤傳朝鮮官員遭處決

然而，韓國慶南大學極東問題研究所教授金東葉質疑有關報道，認為處決峰會談判人士，意味金正恩承認個人的失敗，可損害其領導力，那是他極不可能承擔的風險。

朝鮮消息封閉，不時有官員受整肅甚至處決的傳聞，但往後被證實誤傳。《朝鮮日報》2013年報道三池淵管弦樂團團長玄松月遭處決，但迄今仍活躍；2016年有傳人民軍總參謀長李永吉被處決，同年5月卻當選政治局候補委員。

（綜合報道）